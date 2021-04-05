Muğla, Isparta ve Burdur için kuvvetli fırtına uyarısı
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Muğla, Isparta ve Burdur için kuvvetli fırtına uyarısı

Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Muğla, Isparta ve Burdur için kuvvetli fırtına uyarısı

Muğla, Isparta ve Burdur'da kuvvetli fırtına bekleniyor.

Muğla, Isparta ve Burdur'da kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın Muğla, Isparta ve Burdur genelinde rüzgar güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.

Saatteki hızının 62 ila 88 kilometreyi bulması beklenen fırtına, saat 22.00 civarında etkisini kaybedecek.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba, doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, Antalya'nın Kaş ile Muğla'nın Bodrum ilçeleri arasında denizler için de fırtına uyarısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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