Muğla ısparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki güleda cankel,...
Muğla Isparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki Güleda Cankel, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı.
19.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:27
Muğla Isparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki Güleda Cankel, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Muğla ısparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki güleda cankel,...