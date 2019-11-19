Muğla ısparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki güleda cankel,...
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Muğla ısparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki güleda cankel,...

Muğla Isparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki Güleda Cankel, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı.

19.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:27
Muğla ısparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki güleda cankel,...

'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki Güleda Cankel, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Muğla ısparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki güleda cankel,...
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