MUĞLA İRLANDALI ÇİFT, KOMŞU DEHŞETİNİ YAŞADI - 1

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 13 yıldır yaşayan İrlandalı Robert (64) ve felçli eşi Angela Black (52), geçen 20 Temmuz'da, evlerinin bulunduğu sitedeki 3'ü kadın 5 komşusu tarafından tekme, yumruk ve sopalarla öldüresiye dövüldü. Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen Black çifti, ölümle tehdit edildikleri için korktuklarını belirtip, evlerini terk ederek Marmaris'teki bir apart otele yerleşti. Türkiye aşığı Black çiftinin şikayetçi olduğu 5 komşusu, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ülkelerine gideceklerini belirten Black çifti, burada, Türkiye'ye tekrar dönüp dönmeyeceklerine karar vereceklerini söyledi.

İrlandalı grafiker Angela Black, ülkesinde 2004 yılında silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından sağ tarafı felçli kalan Angela Black, emekli matbaa ustası olan eşi Robert Black'e (64), tedavisine her yıl yaz tatillerini geçirdikleri için çok iyi bildikleri Türkiye'de devam etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine geldikleri Türkiye'de İzmir Ege Üniversitesi ve Ankara Gazi Üniversitesi'nde tedavi gören Angela Black, yakın ilgi ve Türk misafirperverliğine hayran kaldı. Black çifti, bundan sonra ülkelerine dönmeyip, Türkiye'de yaşama kararı aldı. Oturma izni alan Black çifti, 13 yıl önce Aydın'ın Didim ilçesi Hisar Mahallesi'ndeki bir siteden dubleks villa satın aldı. Burada yaşamaya başlayan Black çifti, kısa sürede komşuları ile sıcak ilişkiler kurdu. 13 yıl boyunca komşularıyla mutlu bir yaşam süren Black çiftinin huzuru, Robert Black'in komşuları arasında geçen Temmuz ayı başında çıkan bir kavgayı ayırmak için araya girip, müdahale etmesi nedeniyle bozuldu. Akif N. eşi Süreyya N., Ayşen T., Serkan Y. ve eşi Hatice Y., kavgayı ayıran Robert Black'e iddiaya göre, bu olaydan sonra husumet beslemeye başladı. Bu beş komşusunun kendisine ve eşine her gördükleri yerde küfür edip, hakaretlerde bulunduğunu ileri süren Robert Black, daha sonra yaşananları şöyle aktardı Geçen 20 Temmuz'da eşimle alışverişten dönüyordum. Bu beş komşumuz, bize önce sözlü ardından fiziki saldırıda bulundu. Yumruk, tekme ve sopalarla saldırdılar. 'Eşim felçli, vurmayın' dememe rağmen dinlemediler. Başımıza ve vücudumuzun çeşitli yerlerine aldığımız darbelerle öldüresiye dövülüp, yaralandık. Diğer komşularımız olmasaydı, linç edilecektik. Komşularımız yardıma gelip, bizi kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldık, gerekli tedavimizin ardından taburcu edildik. Taburcu olmamızdan sonra bize saldıran beş kişiden ölüm tehditleri almaya başladık. Bunun üzerine korkup, evimizi eşyalarımızı bile almadan terk edip, Marmaris'e gelerek buradaki bir apart otele yerleştik. Burada dostlarımız ve sıcak insanlarla moral buluyoruz dedi.

OLAY SIRASINDA 3 KEZ POLİSİ ARAMIŞ

Kendisini en çok üzen şeyin ise olay sırasında 3 kez polisi aramasına rağmen 'No English' denilerek telefonun suratına kapatılması olduğunu belirten Robert Black, Önce ülkemiz İrlanda'ya gideceğiz. Burada tekrar Türkiye'ye dönüp, dönmeme konusunu değerlendireceğiz. Geri dönecek olursak da Didim'deki evimizi satıp, Marmaris'te başka bir ev satın alıp, burada yaşamaya devam edebiliriz. Eğer bu seçenek de olmazsa Türkiye sevdamızı yüreğimize gömüp, Fransa veya Almanya'da yaşayacağız diye konuştu.

Yaşadığı korku dolu anları ağlayarak anlatan Angela Black ise, Felçli olduğumu bilerek, öldüresiye dövdüler. Türkiye ve Türk insanlarını çok seviyorum. Türkiye ve Türk insanını sevdiğimiz için oturma izni aldık. Vergimizi herkes gibi ödüyoruz. Türkiye'de yaşamayı ve ölmeyi düşünüyordum olmadı. Komşularım ve Türkler bizim kardeşimizdir, çok seviyorum. Birkaç kişinin yaptığı bir olayı tüm Türkler'e mal edemeyiz dedi.

İrlandalı çiftin avukatı İlker Ürkmez de telefonla yaptığı açıklamada, Yaşanan çok vahim ve üzücü bir olay. Müvekkillerimi öldüresiye darp eden ve ölümle tehdit etmeyi sürdüren 5 kişiden şikayetçi olduk. Yaşanan olay ile ilgili İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'ne bilgi verildi. Büyükelçilik dahil bu üzücü olayın takipçisiyiz dedi.

Öte yandan Black çiftinin şikayetçi olduğu Akif N., eşi Süreyya N., Serkan Y., eşi Hatice Y. ve Ayşen T., polisteki ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA