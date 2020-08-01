MUĞLA İndirimli su sporlarına yoğun ilgi İndirimli su sporlarına yoğun ilgiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde su sporları istasyonları, Kurban Bayramı tatilcileri için yüzde 30 indirim kampanyası başlatınca yoğunluk yaşandı.

İndirimli su sporlarına yoğun ilgi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde su sporları istasyonları, Kurban Bayramı tatilcileri için yüzde 30 indirim kampanyası başlatınca yoğunluk yaşandı.

Marmaris ilçe merkezinden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda konumlandırılan 17 su sporları istasyonu, tatilcilere indirim kampanyası başlattı. Su sporları istasyonları Kurban Bayramı boyunca jet ski, parasaling, banana, sürat teknesi, ringa, dönme dolap gibi çeşitli su sporlarından yararlanan tatilcilere yüzde 30 indirim yaptı. Bayram tatili boyunca çeşitli konaklama tesislerinde kalan vatandaşlar, ilanları görerek su sporlarına akın etti. İlk defa su sporları aletlerine binen tatilciler büyük heyecan yaşadı. İstanbul'dan hem bayram tatili hem de balayına gelen Eda ve Çetin Enver çifti, Kaldığımız otelde su sporlarında büyük indirim olduğunu öğrendik. Otelin sahilindeki su sporları istasyonlarında fiyatları öğrendikten sonra çok uygun geldi. Bugünümüzü tüm su sporları aletlerini deneyerek geçireceğiz. Hem heyecanlı hem de çok güzel bir duygu. Çektirdiğimiz fotoğraf ve videolar anı olacak dedi. Kayseri'den tatile gelen Adem Badenci ise, İlk defa böyle bir heyecan yaşadım. Herkese tavsiye ederim dedi. 5 yıldır dini bayramlarda tatilcilere kampanya yaptıklarını ifade eden Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Başkanı Mehmet Salih Tunç, Su sporlarından yararlanmak isteyenler 15 ile 30 dakika arası 65 lira ile 200 lira arasında değişen rakamları gözden çıkarmak zorunda dedi.

Kaynak: DHA