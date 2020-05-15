MUĞLA İmkansızlık mucit yaptı
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MUĞLA İmkansızlık mucit yaptı

İmkansızlık mucit yaptıMUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde elektriği olmayan evde ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrencisi Ramazan Kargılı (18), kaynak suyundan elde ettiği enerjiyle su ve güneşle çalışan elektrikli aletler icat etti.

MUĞLA İmkansızlık mucit yaptı
15.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 15.05.2020 14:40

İmkansızlık mucit yaptı

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde elektriği olmayan evde ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrencisi Ramazan Kargılı (18), kaynak suyundan elde ettiği enerjiyle su ve güneşle çalışan elektrikli aletler icat etti. Bidondan müzik sistemi de yapan Ramazan'ın hayali Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TUBİTAK) görev almak. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Ramazan Kargılı'yı arayıp, destek sözü verdi.

Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Ramazan Kargılı, Köyceğiz ilçe merkezine 50 kilometre mesafedeki Kozluca mevkisinde ailesiyle yaşıyor. Bir vadinin içindeki tek evde elektrik yok. En yakın bakkal 30 kilometre uzaklıktaki Pınarköy'de. Köyceğiz'de yatılı okuyan, okul dışındaki zamanlarını babası Yakup (46), annesi Firdevs (42) ve kardeşi İsa (7) ile geçiren Ramazan, elektrik sorununu az da olsa dinamo ile çözdü. Evin yakınındaki kaynak suyunun önüne yapılan depo dolduğunda su bırakılıyor ve düzenekle evdeki lambalar yanıyor. Aile günde yaklaşık 4 saat elektrikten faydalanabiliyor.

İlkokul yıllarında icatlar için çalışmaya başladığını söyleyen Ramazan Kargılı, "Ben mecburiyetten mucit oldum. Hayatımız burada az miktarda akan kaynak suyuna bağlı. Enerjiyi oradan sağlıyoruz. Su yetersiz olduğu için televizyon ve buzdolabı çalıştıracak kadar elektrik üretemiyoruz" dedi.

GÜNEŞ VE SUYU KULLANDI

Güneş enerjisi ile çalışan çapa makinesi, su ile çalışan ağaç kesme makinesi, annesine kolaylık olsun diye yoğurt dövme ve biber ezme makinesi, plastik yoğurt kovasından süpürge de icat eden Ramazan, ihtiyaçlardan icatların doğduğunu söyledi.

Kargılı, "Hiçbir kodlama bilgim ve eğitimim yoktu. Evimizde ihtiyaçlardan doğan sebeplerden dolayı icat yapmaya başladım. Ayran yapabilmek için yoğurt dövme makinesine ihtiyaç oldu. Ben de bunun icadını yaptım. Sonra ihtiyaçlar devam etti ve benim icatlarım da bununla birlikte devam etti ama ailemde biraz tedirginlik vardı. Bunun sebebi fazla ders çalışamayıp, devamlı icatlar üzerinde çalışmam. O yüzden ailem bu konudan pek memnun değil. Gelecekte bir iş sahibi olamayacağımdan korkuyorlar. Aslında ben de korkuyorum. Çünkü gerekli desteği bulamıyorum. Mekatronik mühendisliği okuyarak bu icatlarıma devam etmek istiyorum" dedi.

SIFIR İMKANLA BAŞARDI

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, mucit Ramazan'ı aradı ve destek sözü verdi. Ayrıca Ramazan'ın yaptığı icatlar mühendisler tarafından test edilecek ve uygun görülmesi halinde genç mucit adına patent alınacak.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise, "Ramazan'ı ileride iyi bir yerlerde göreceğime yürekten inanıyorum. Kendisiyle gurur duyuyorum. Her türlü ihtiyacında destek olacağımızdan şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

MUĞLA İmkansızlık mucit yaptı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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