Muğla İli Belirlenmiş İlçelerde ve Bağlı Muhtelif Mahallelerde Plentmiks Temel Tabakası, Bsk (Bitümlü Sıcak Karışım) Kaplama, Parke Kaplama ve Sanat...

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na ait Muğla İli, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde Plentmiks Temel Tabakası, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Kaplama, Parke Kaplama ve...

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na ait Muğla İli, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde Plentmiks Temel Tabakası, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Kaplama, Parke Kaplama ve Sanat Yapıları Yapılması Yapım İşi ihalesi 04. 06. 2021 Cuma günü saat 14: 00'da Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. Canlı yayını izlemek için tıklayınız. .

Kaynak: Habermetre