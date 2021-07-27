Muğla İl Karması U15 Kız Hokey takımı Türkiye 2. si oldu
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Muğla İl Karması U15 Kız Hokey takımı Türkiye 2. si oldu

Muğla İl Karması U15 Kız Hokey takımı Türkiye 2. si oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

12-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında Osmaniye'de gerçekleştirilen U15 Kızlar Hokey Demokrasi ve Milli Birlik Türkiye Şampiyonasında Muğla İl Karması Kız Hokey Takımı Türkiye 2. si oldu.

Şampiyonada Muğla İl Karması olarak mücadele eden Muğla ili Hokey kulüplerinde oynayan sporculardan oluşan takımımız ilk turda Bolu İl Karmasını 8-2 Konya Vakıf Akademiyi 3-0 , İstanbul İl Karmasını 5-1 Denizli İl Karmasını 16-0 yenerek çeyrek finale yükseldi, çeyrek finalde Konya İl Karmasını 4-1 yenen temsilcimiz Yarı Finalde Şanlıurfa Suruç Belediyesi takımınıda 7-1 yenerek Türkiye Şampiyonasında Final Maçı yapmaya hak kazandı Final maçında Kırıkkale İl Karmasına 6-3 yenilen temsilcimiz Türkiye 2.si oldu.

13 yaş ortalamasına sahip bir takımla bu şampiyonada mücadele ettiklerni belirten Antrenör Serkan Şen seneye bu kategoride Türkiye Şampiyonluğunun en büyük favorisi olduklarını Hokey sahası yapıldığı takdirde daha başarılı olacaklarını belirtti.

Kaynak: Bültenler

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Muğla İl Karması U15 Kız Hokey takımı Türkiye 2. si oldu - Haberler
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