Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı

Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre turuncu kategoride yüksek riskli grupta yer alan Muğla ve ilçelerinde tedbir ve denetimler artırıldı.

Muğla Valiliğinde düzenlenen toplantıda salgın sürecinde kentte alınan tedbirler gözden geçirildi.

Tavlı, toplumun her kesimiyle el ele vererek azim ve kararlıkla salgının üstesinden gelineceğini, bu konuda gerek kamu gerekse sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getireceğine inandığını söyledi.

Tavlı, toplantının ardından kurul üyeleriyle pazar yeri ve çarşı denetimine çıkarak esnaf ve ihtiyaçlarını karşılamakta olan vatandaşlarla sohbet etti. Temizlik, maske, mesafe ve kurallara riayet edilmesiyle sürecin en kısa zamanda olumlu sonuçlanacağını belirten Tavlı, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Denetimlere, Tavlı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç