MUĞLA İki katlı müstakil ev yangında hasar gördü İki katlı müstakil ev yangında hasar gördüMUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki 2 katlı müstakil evde, yangın çıktı.

İki katlı müstakil ev yangında hasar gördü

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki 2 katlı müstakil evde, yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Yayla Ceylan Mahallesi İnce Aliler mevkisindeki Coşkun Yanatma'ya ait 2 katlı müstakil evde, bugün saat 01.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede yayılan yangın, ikinci katı ahşap olan evi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürdü. Evde kimsenin bulunmaması olası bir olumsuzluğun önüne geçti. Yangını haber alıp olay yerine gelen ev sahibi ve yakınları, üzüntü yaşadı. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, kesin çıkış nedenin belirlenmesi için jandarmanın soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA