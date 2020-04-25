Muğla iftar saati: 25 Nisan 2020 Cumartesi Muğla İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Muğla'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 2. gününde Muğla iftar saati sorgulanmaya başladı. Muğla'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 25 Nisan Cumartesi günü Muğla iftar saati kaç? Muğla iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Muğla iftar saatleri…

Ramazan ayının ikinci günü nedeniyle Muğla halkı, imsak vakti04:43'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Muğla iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 25 Nisan Cumartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Muğla iftar saati kaçta? İşte, Muğla iftar vakti:

25 Nisan Cumartesi günü Muğla iftar saati: 19:57

2020 Ramazan imsakiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

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HURMANIN FAYDALARI NELER?

Yüksek lif içerir: Hurma yüksek oranda lif içerir. 100 gram hurma, bir insanın günlük lif ihtiyacının yüzde 30'unu karşılar. Hurma, lif içeriği sayesinde hazmı kolaylaştırır.

Antioksidan deposudur: Hurma, antioksidan deposudur. Antioksidanlar, vücudu zararlı maddelerden temizleyerek birçok hastalığa karşı direnç oluşturur. Hurmanın diğer meyvelerden farklı olarak, bekledikçe antioksidan oranı artar.

Beyin sağlığı: Hurma, beyin sağlığını koruyucu etki gösterir. Beta-karoten içeren hurma, bu bileşen sayesinde hafıza kaybını önlemeye yardım eder.

Şeker seviyesini dengeler: Hurmanın karbonhidrat seviyesi yüksek olmasına rağmen glisemik indeksi düşüktür. Suyla beraber tüketildiğinde şeker seviyesini dengeleyici etki gösterir.

Göz sağlığı: Düzenli hurma tüketimi göz sağlığını koruyucu etki gösterir. A vitaminine ihtiyaç duyan gözler, hurmadan bu takviye alabilirler.

Cilt sağlığı: Besleyici özellikleri ve antioksidan seviyesi ile cildin sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlayan hurma, cilt yüzeyindeki tahrişleri giderir.