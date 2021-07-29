Muğla için akıl almaz bir gün
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Muğla için akıl almaz bir gün

Muğla için akıl almaz bir gün
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla Marmaris'te öğlen saatlerinde başlayan orman yangınının ardından Bodrum ve Köyceğiz ilçelerinde de orman yangını çıktı.

Muğla Marmaris'te öğlen saatlerinde başlayan orman yangınının ardından Bodrum ve Köyceğiz ilçelerinde de orman yangını çıktı. Ardışık zamanlarla çıkan yangınları söndürmek için ekipler ve vatandaşlar seferber olurken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havanın çok sıcak ve nemin oldukça düşük olması nedeniyle herkesin duyarlı ve dikkatli olmasını istedi.

Öğlen saatlerinde Marmaris'te başlayan ve halen devam eden yangını söndürmek için ekipler seferber olurken, bir yangın da Bodrum'da çıktı. Bodrum'daki yangına müdahale edildiği sırada bir yangın haberinin de Köyceğiz'den gelmesi adeta akıllara durgunluk verdi.

Öte yandan, Aydın'ın Didim ilçesinde de aynı saatlerde çıkan orman yangını ekiplerin ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangınları söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

(Mete Sönmez - Mustafa Altar Zeyhan/İHA)

Muğla için akıl almaz bir gün
Muğla için akıl almaz bir gün
Muğla için akıl almaz bir gün
Muğla için akıl almaz bir gün
Muğla için akıl almaz bir gün
Muğla için akıl almaz bir gün

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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