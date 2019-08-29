Muğla hükümlüler çevre temizliği yaptı

29.08.2019 14:20

Hükümlüler çevre temizliği yaptı

Muğla'nın Ula ilçesinin 'Sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde denetimli serbestlikten yararlanan 90 hükümlü, dünyaca ünlü Kadın Azmağı kıyısı ve halk plajı bölgesinde çevre temizliği yaptı.

Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Kaymakamlığı, Orman İşletme ve Denetimli Serbestlik Müdürlükleri iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 90 hükümlü, Kadın Azmağı kıyısı, Halk Plajı, yol kenarları ve ormanlık alanda temizlik yaptı. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban da etkinliğe katıldı. Başsavcı Yağcı, Temiz Çevre Projesi ile doğanın temiz tutulması, sahip çıkılması, çevre temizliğinin sağlanması ve doğanın korunmasının amaçlandığını söyledi.

Kaynak: DHA