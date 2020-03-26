MUĞLA HAYVANSEVERLERDEN KORONAVİRÜS TEDBİRİ
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Muğla, Güncel

MUĞLA HAYVANSEVERLERDEN KORONAVİRÜS TEDBİRİ

HAYVANSEVERLERDEN KORONAVİRÜS TEDBİRİ MUĞLA'da koronavirüs nedeniyle evlerinde kedi ve köpek besleyenler tedbiri elden bırakmıyor.

26.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:45
MUĞLA HAYVANSEVERLERDEN KORONAVİRÜS TEDBİRİ

HAYVANSEVERLERDEN KORONAVİRÜS TEDBİRİ

 

MUĞLA'da koronavirüs nedeniyle evlerinde kedi ve köpek besleyenler tedbiri elden bırakmıyor. Hayvanseverler köpeklerini dışarıda gezdirdikten sonra evlerini almadan önce patilerini sabunlu su ile temizliyor.Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Bazı evcil hayvan sahipleri, koronavirüsün hayvanlardan insanlara bulaştığı gibi kulaktan dolma bilgiler nedeniyle onları terk edip, sokaklara bırakmaya başladı. Pastane, kafeterya ve restoran gibi iş yerlerinin kapatılmasıyla sokak hayvanları yiyecek bulamamanın yanı sıra barınacak yer de bulamıyor.Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de özel muayenesi bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Barut Keskin, koronavirüsün hayvanlardan insanlara bulaştığı şeklindeki kulaktan dolma bilgiler nedeniyle evcil hayvanların sokağa terk edildiğini söyledi. Dr. Keskin, koronavirüsün insandan insana bulaştığını belirterek, "Yeni tip koronavirüs insandan insana buluşuyor. Evcil hayvanlardan insana, insandan evcil hayvana bulaşması söz konusu değil. Kedi ve köpeklerde hastalık oluşturduğuna dair herhangi bir veri yok. Köpeğinizi dışarıya çıkarttığınızda başkalarıyla yakın teması önleyin. Eve gittiğiniz zaman hemen ellerinizi sabunlu suyla yıkayın. Yürüyüş sonrası kedi- köpeğinizin patilerini sabunlu suyla yıkayın. Doğru olmayan bilgiler nedeniyle insanlarımız evcil hayvanlarını sokağa ve barınaklara bırakmaya başladı. Hayvanlardan insanlara virüs bulaşacağına dair herhangi bir veri yok. Çoğu gıda işletmesinin kapalı olması nedeniyle hayvanların işi daha da zorlaştı. Eskiden artık yemekler ile besleniyorlardı" dedi.'LÜTFEN HAYVANLARINIZI BIRAKMAYIN'

Zeytin isimli 'Amerikan Cocker' cinsi köpeği bulunan havyansever Elif Ertan (24), evcil hayvan besleyenlere kedi ve köpeklerinizi sokağa bırakmayın çağrısında bulundu. Köpeğini parkta ve yolda gezdirdikten sonra sabunlu su ile patilerini sildikten sonra içeri alan Ertan, "Evcil hayvanların insana virüs bulaştırmadığı yetkililer tarafından defalarca açıklandı. Buna rağmen lütfen hayvanlarınızı sokağa ya da barınaklara bırakmayın" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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