MUĞLA Hayalinin peşinden giderek çok istediği dükkanını açtı
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MUĞLA Hayalinin peşinden giderek çok istediği dükkanını açtı

Hayalinin peşinden giderek çok istediği dükkanını açtıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çocuk yaşta hobi olarak merak duyduğu yün ve el işi ürünlerle ilgili dükkan açma hayali bulunan Ayşe Ferah Ertürk (35), KOSGEB desteğiyle amacına ulaştı.

08.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:22
MUĞLA Hayalinin peşinden giderek çok istediği dükkanını açtı

Hayalinin peşinden giderek çok istediği dükkanını açtı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çocuk yaşta hobi olarak merak duyduğu yün ve el işi ürünlerle ilgili dükkan açma hayali bulunan Ayşe Ferah Ertürk (35), KOSGEB desteğiyle amacına ulaştı. Ertürk, "Kurslara katılarak başarı sağladım. Kadınların güçlü olduğunu, istediği zaman amaçlarını ulaşabileceğini göstermiş oldum. Özellikle anne olanlara ailelerine katkı sağlamak için neler yapabileceğini göstermek istedim" dedi.

Marmarisli Ayşe Ferah Ertürk, ilkokul yıllarında yün ve el işlerine merak saldı. Zaman içinde çeşitli kurslara katıldı. Ayrıca ebeveynlerinden de eğitim aldı. 25 yaşına kadar hobisine devam eden Ertürk, sonrasında evlendi. Yün ve el işleriyle ilgili bir şeyler yapmak isteyen Ayşe Ferah Ertürk, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) verdiği kredi desteğini öğrendi. Eşinin desteğiyle, geçen yıl nisan ayında KOSGEB'in açtığı kurslara katıldı. Yaptığı başvuru sonrası, KOSGEB'ten kredi desteği de kabul gördü. Ailesine ait Tepe Mahallesi 33 Sokak üzerindeki 15 metrekarelik dükkanında tadilat ve dekorasyon yaptı. Çocukluk hayali olan yün işleri satışı yapılan dükkanı açtı. Çeşitli yünler yanı sıra el işleme, tıp işleri, örgü ve çeşitli süsleme ürünleri satışa çıkardı. Marmaris'te ilk defa yün ve örgü üzerine açılan 'Yün Evim' adlı dükkana kadınlar, rağbet göstermeye başladı. 2 çocuk annesi Ertürk, alışveriş yapan kadınlara örgü konusunda da teknik bilgiler vermeye başladı.

'KADINLARIN GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖSTERMİŞ OLDUM'

Çocuk hayalini gerçekleştiren Ertürk, "Yün işlerine, çocukken hobi olarak başladım. Hayalimde bir dükkan açmak vardı. Ön yargılarımdan, kişisel tabulardan kurtulup bir kadının hedefine nasıl ulaşır diyerek yola çıktım. Amacım para kazanmak değil, onu araç olarak düşünmekti. Evlenip çocuklarım olunca hayalimi bir süreliğine noktaladım. İçimde kalan hayalimi eşimin desteğiyle hayata geçirmeye karar verdim. Devletimin KOSGEB desteğini öğrendim. Kurslara katılarak başarı sağladım. Kadınların güçlü olduğunu, istediği zaman amaçlarını ulaşabileceğini göstermiş oldum. Özellikle anne olanlara ailelerine katkı sağlamak için neler yapabileceğini göstermek istedim. Bunu da çevremdekilere ispatlayarak göstermiş oldum. Hemcinslerimiz unutmasınlar ki kadınlar her alanda başarılıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun" dedi.

MUĞLA Hayalinin peşinden giderek çok istediği dükkanını açtı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

MUĞLA Hayalinin peşinden giderek çok istediği dükkanını açtı

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