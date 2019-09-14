Muğla-havalimanında bir anda ortaya çıkan yılan yakalanarak doğaya salındı

14.09.2019 17:49

Havalimanında bir anda ortaya çıkan yılan yakalanarak doğaya salındı

MUĞLA'nın Milas-Bodrum Havalimanı'nda, neraden geldiği anlaşılamayan bir yılan, vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekibinin yakaladığı yılan, doğaya salındı.

Geçen 8 Eylül'de yaşanan olayda; Milas- Bodrum Havalimanı'nın giden yolcu bölümünde görülen bir yılan, vatandaşları tedirgin etti. Nasıl geldiği anlaşılamayan yılanı görenler, korkup itfaiyeye bildirdi. Çevresindeki kalabalıktan ürken yılan ise, sürekli hareket halinde gezindi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel aparatla yakaladıkları yılanı doğaya saldı. Yılanın o anları ise, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA