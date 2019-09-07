Muğla halk plajında dedektörle arama yapan turist şaşırttı

07.09.2019 20:37

Halk plajında dedektörle arama yapan turist şaşırttı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki halk plajında, elinde detektörle kumlarda arama yapan Rus turist dikkat çekti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen zabıta ekibince uyarılan turist, sonrasında bölgeden uzaklaştı.

Atatürk Caddesi'nde bulunan mavi bayraklı halk plajında bugün ilginç bir olay yaşandı. Şortlu, üstü çıplak, başında apkası ve elinde metal detektörü bulunan bir turist, çevredekilerin dikkatini çekti. Bir vatandaş toz kaldırıyor diye turisti zabıta ekiplerine şikayet etti. Rus olduğu öğrenilen 35 yaşlarındaki turist, zabıta ekibince uyarıldı. Rus turist ise elindeki çöpleri göstererek plajı temizlediğini söyledi. Uyarı üzerine Rus turist, daha sonra hızlı adımlarla sahilden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: DHA