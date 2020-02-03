: Muğla halı sahada gelen ölüm kamerada

03.02.2020 12:23 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:25

Halı sahada gelen ölüm kamerada

MUĞLA'da, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadıkları sırada dili boğazına kaçan Yüksel Uygun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Demirci ustası Uygun'un dizüstü oturduktan sonra, sırt üstü yere uzanma anı ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin halı sahanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Arkadaşlarıyla birlikte Kötekli Mahallesi'ndeki halı sahada, geçen 1 Şubat akşamı futbol oynayan evli ve 2 çocuk babası Yüksel Uygun, maç sırada rahatsızlandı. Yere uzanan Uygun'un dilinin boğazına kaçtığı ve çenesinin kilitlendiğini fark eden arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Uygun, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uygun, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Uygun'un cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından Uygun'un yakınları tarafından morgdan alınan cenazesi, dün öğlen Menteşe ilçesindeki Akyol Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Uygun'un cenazesi Kafaca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan halı saha işletmesine ait güvenlik kamerasında olay anı saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dizlerinin üstüne oturduktan sonra sırt üstü uzanan Uygun'un rahatsızlandığını fark eden arkadaşlarının yardımına koşması ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunup, sedyeyle ambulansa taşımaları yer aldı.

Kaynak: DHA

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