MUĞLA Görme engelli bisikletçiler Ortaca'da kampta buluştu Görme engelli bisikletçiler Ortaca'da kampta buluştuEŞPEDAL Derneği'ne üye 7 ildeki, 12'si görme engelli toplam 26 bisiklet tutkunu Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan mahallesinde bir araya gelip, 5 gün süren kamp yaptı.

Görme engelli bisikletçiler Ortaca'da kampta buluştu

EŞPEDAL Derneği'ne üye 7 ildeki, 12'si görme engelli toplam 26 bisiklet tutkunu Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan mahallesinde bir araya gelip, 5 gün süren kamp yaptı. Kamp süresince kendilerine gönüllü rehberlik yapan bisikletçilerle gönüllü olarak günde ortalama 40 kilometre pedal çevirerek İztuzu, Sarıgerme ve Yuvarlakçay'ı gezdi.

Hürpedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği, koronavirüs salgınının ardından yeni normalleşme sürecine geçilmesini fırsat bilerek merkezi İzmir'de bulunan Eşpedal Derneği üyelerini Muğla'nın Ortaca ilçesinin turistik mahallesi Dalyan'a kampa davet etti. Ortaca Belediyesi'ne ait Günlüklü Tesisleri'ndeki kampa Eşpedal Derneği'nin İzmir, Muğla, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Malatya ve Gaziantep'ten 12'si görme engelli 26 üyesi katıldı. Kampta, kurdukları çadırlarda konaklayan bisiklet tutkunları, doğayla baş başa 5 gün geçirdi. Gören gönüllü bisikletçilerle birlikte tandem bisikletleriyle günde ortalama 40 kilometre pedal basan görme engeli bisiklet tutkunları, İztuzu, Sarıgerme ve Yuvarlakçay'ı gezdi.

Eşpedal Derneği Başkanı Fatih Söylemez, "Eşpedal Derneği, görme engellilerle görenlerin birlikte bisiklet sürdüğü bir dernek. Bir çok ilde temsilciliğimiz var. Biz engellilerle engelsizler arasındaki mesafeyi pedallıyoruz. Biz buna yol arkadaşlığı diyoruz. Algıları değiştiriyoruz, biz bunu tandem bisiklet aracılığıyla yapıyoruz. Tandem bisiklet görenlerle görmeyenlerin bir arada bisiklet sürmeleri için biçilmiş kaftan, Önde gören pilot arkaya görme engelli kopilot birlikte pedal çeviriyoruz" dedi.

Söylemez, kamp süresince keyifli saatler geçirdiklerini belirtip, "İztuzu'na gittik, denize girdik. Bize destek olan Hür Pedal Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği destekli projelerle bu tür etkinlikleri yürütüyoruz. Grubumuz 20 ile 40 yaş arasında öğretmen ve memurlardan oluşuyor. Pandemi sürecinde bisiklete binemedik, engelliler mağdur oldu. Bizim için bu bir tür motivasyon kampı oldu" diye konuştu.

Kampa İzmir'den katılan görme engelli bisiklet tutkunu Saldıray Altındağ, "Pilot ve kopilot etkileşimi anlamında bizim birtakım komutlarımız var, Mesela pedalları çevirmememiz gerektiğinde 'paralel', çok basacaksak 'yardır' diyerek etkileşimi sağlıyoruz. Aslında amacımız bu bisiklet üzerinde yaptığımız yol arkadaşlığını bütün sosyal hayatımıza da yaymak. Pilot gördüklerini anlatırken, kopilot duyduklarını ve hissettiklerini anlatıyor. Böylelikle bir bütünlük sağlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA