Muğla Göle Dönen Yayladaki Hayvanları İtfaiye Kurtardı

Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle göle dönen yaylada, çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş ile tavuk mahsur kaldı. Hayvanlar, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası'nda yaşayan Ahmet Dolaşık, evlerinin bulunduğu bölgede, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle saat 13.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Su seviyesinin yaklaşık 1 metre olması nedeniyle Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (MUSKİ) görevlilerince yol açılarak, itfaiye ekibinin bölgeye ulaşması sağlandı. Aşırı yağmur nedeniyle göle dönen Tozlu mevkisindeki ahırda bulunan 2 inek ve 40 koyun ile kümesteki 50 tavuk, itfaiye görevlilerince alındı. Hayvanlar, traktörün römorkuna yüklenerek, kurtarıldı. Büyükbaş ve küçükbaş ile tavuklar, daha güvenli olan Düğerek Mahallesi'ndeki hayvan pazarına götürüldü.

Kaynak: DHA