Muğla Göçmenler, Boğulmak Üzereyken Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışırken kullandıkları jet-skinin arızalanması sonucu denizde boğulmak üzere olan 3 Filistin uyruklu göçmen kurtarıldı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Filistin uyruklu bir düzensiz göçmen, Yalıkavak'tan 3 kişi ile denize açıldıklarını, kullandıkları deniz aracının arıza yaptığını ve yardım talep ettiklerini bildirdi. Alınan yardım talebi üzerine, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak kuzey batısında ters dönmüş şekilde bir jet-ski ve denizde 3 kişi olduğunu tespit etti. Boğulmak üzere olan göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak bota alındı. Jet-ski ise ters dönmüş durumda olmasından dolayı bota yedeklendi. Yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları öğrenilen 3 Filistin uyruklu göçmen, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: DHA