HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Muğla, gezginci arıcıların "çam balı" üssü oldu

Gezginci arıcılar, çam balı hasadı için Türkiye'de üretimin yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'ya geldi.

Muğla, gezginci arıcıların
30.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 30.08.2020 11:42

Gezginci arıcılar, çam balı hasadı için Türkiye'de üretimin yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'ya geldi.

Türkiye çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'da hasat çalışmalarına başlandı.

İlkbahar'da çiçek balı sağımını yapan gezginci arıcılar, arı popülasyonunu artırmanın yanı sıra biyoçeşitlilik açısından zengin bir flora ve faunaya sahip Muğla'daki ormanlık alanlara gelerek, çam balı hasadı yapıyor.

Geçimini arıcılıkla sağlayanlar ilkbaharda yaptıkları çiçek balı hasadının ardından kamyonlara yükledikleri arı kovanlarıyla çam balı için Muğla'ya geldi.

Kovanlarının başında kurdukları çadır ve barakalarda konaklayan gezgin arıcılar, elektrik, su ve birçok ev aletlerinin olmadığı bu barakalarında teknolojiden uzak doğa ile baş başa bir yaşam sürüyor.

Arıcıların yüzde 80'i gezginci

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine, arıcıların yüzde 80'inin gezginci arıcılık yaptığını söyledi.

Yılın 11 ayını evlerinden ayrı geçiren gezginci arıcıların, Türkiye'nin birçok ilindeki yayla balı hasadının ardından Muğla'ya geldiğini vurgulayan Şahin, "Türkiye çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'da 13 bin 500 arıcı var. Bunun yaklaşık 8 bini diğer illerden gelen gezginci arıcılardan oluşuyor." dedi.

"Çam balı" için Muğla tercih ediliyor

Kayseri'de çiçek balı hasadı yaptıktan sonra çam balı hasadı için Muğla'ya gelen 60 yaşındaki Mehmet Tilki, 25 yıldır arıcılık yaptığını 300 kovan arısının bulunduğunu belirtti.

Memleketi Adana'da narenciye balı aldıktan sonra arılarını Antalya'da kışlattığını ifade eden Tilki, Kayseri'deki çiçek balı hasadının ardından çam balı sağımı için Muğla'ya geldiğini kaydetti.

Yılda dört defa göç yaptığını ve binlerce kilometre yol katettiğini anlatan Tilki, "Yılda sadece bir ay evde kalıyorum, 11 ay gezgincilik yapıyorum. Eşimle birlikte bal hasadı yapmak için il il geziyorum. Benim 300 kovan arım var. Eğer bu kovanlardan 300 teneke bal alırsam o sezonu rahat geçiririm." dedi.

Çam balı hasadı için Muğla'ya geldiklerini ancak yüksek sıcaklık nedeniyle henüz üretim yapamadıklarını anlatan Tilki, önümüzdeki günlerde iyi bir verim beklediklerini ifade etti.

Gezginci arıcıların her göçte en az 15 bin lira masrafı olduğuna dikkati çeken Tilki, bu nedenle uzun süre hasat yapmak için beklediklerini ifade etti.

Durdu Fatma Coşar da Menteşe ilçesi Kıran mevkisindeki arılarının başında eşi, çocukları ve torunlarıyla beklediklerini söyledi.

Arıcılığı çok sevdiklerini ve cefasına da katlandıklarını aktaran Coşar, yaşadıkları barakada çamaşırı, bulaşığı elde yıkadığını, düzgün banyo yapma imkanının bile bulunmadığını anlattı.

Ürettikleri organik ballardan istedikleri geliri elde etmeyi beklediklerini dile getiren Coşar, "Okullar açıldığında çocuklar gidiyor. Kışın da barakaya soba kurarak yaşıyoruz. Ekmeğimizi sobada yapıyoruz. Çok uzaklardan gidip su getiriyoruz. Bu nedenle gezginci arıcılık çok zor." diye konuştu.

Coşar, kaliteli bal üreterek vatandaşlara ulaştırmak için çabaladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap Magazin
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı Yaşam
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi Güncel
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi 3. Sayfa
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı 3. Sayfa
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım 3. Sayfa
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydetmek kovulma sebebi sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydetmek kovulma sebebi sayıldı
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden: Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Bey
30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden: Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Bey
Fenerbahçe Lazio ile anlaşmak üzere! Vedat Muriqi'nin pazartesi akşamına kadar ayrılması bekleniyor
Fenerbahçe Lazio ile anlaşmak üzere! Vedat Muriqi'nin pazartesi akşamına kadar ayrılması bekleniyor
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanması için TFF'ye başvurdu
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanması için TFF'ye başvurdu
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fatih Dönmez Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Saylak Didem Soydan Pınar Tartan Defne Samyeli
Spor Metin Oktay Caner Erkin Sinan Gümüş Mauricio Lemos Enner Valencia
Daha Fazla Ateş Savaş Transfer Futbolcu
Şu an buradasınız: Muğla, gezginci arıcıların "çam balı" üssü oldu - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 11:42:09. #1.14#
title