Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kaymakamımızı Ziyaret Etti.

İlçemiz Kaymakamı Sayın Ali GÜLDOĞAN'ı;Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İLMAN ve Dalaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan SEMERCİ makamında ziyaret etti.

İlçemiz Kaymakamı Sayın Ali GÜLDOĞAN'ı;

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İLMAN ve Dalaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan SEMERCİ makamında ziyaret etti.

Ziyarette İlçemizde yapılmakta olan ve yapılacak olan Gençlik ve Spor yatırımları ve hizmetleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Daha sonra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü hizmet binası ve Dalaman Atatürk Spor Salonunda başlayan bakım ve onarım çalışmalarında incelemelerde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre