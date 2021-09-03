Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yangından etkilenen çocuklar için moral ve motivasyon etkinliği düzenledi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yangından etkilenen mahallelerdeki çocukları öğretmenleri eşliğinde misafir etti.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yangından etkilenen mahallelerdeki çocukları öğretmenleri eşliğinde misafir etti.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Menteşe ilçesine bağlı Göktepe ve Sungur Mahallesi ile Gölgediği mevkilerinden 3 öğretmenin refakat ettiği toplam 30 öğrenciyi Uluslararası Gençlik Merkezi, Erkek Öğrenci Yurdu ve Spor Tesislerinde ağırladı. İl Müdürlüğü'nün aracıyla mahallelerden alınan çocuklar, Menteşe Kışla 'da Uluslararası Gençlik Merkezine geldiler. Burada Gençlik Liderleri eşliğinde Ok Atma, Yüz Boyama, Origami, Masa Tenisi ve Sokak Oyunlarıyla eğlenen öğrenciler, Gençlik Merkezinde bulunan Kütüphaneyi, Müzik Atölyesini ve Deneyap Atölyelerini gezdiler. Gün boyunca Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın da eşlik ettiği çocuklar Uluslararası Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen sosyal ve sportif etkinliklerden sonra Kötekli'de bulunan Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek öğle yemeği yediler. Öğleden sonra Atatürk Stadında Antrenörler eşliğinde Futbol oynayan çocuklar, İl Müdürü Ömer İlman tarafından Çanta, Top ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tasarımı olan 48 numaraları milli takım forması hediye edilerek İl Müdürlüğü önünde Türk bayraklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler ve İl Müdürlüğü aracıyla mahallelerine geri döndüler.

"Okullar açılmadan önce iyi bir motivasyon oldu"

Menteşe'nin en uzak mahallelerinden olan Göktepe, Sungur ve Gölgediği'nden getirdikleri öğrencileri en iyi şekilde misafir ettiklerini dile getiren İl Müdürü Ömer İlman, "Öğrencilerimizle çok güzel bir gün geçirdik, gün boyunca Gençlik Merkezimizde, Yurdumuzda ve Spor Tesislerimizde çeşitli etkinlikler düzenledik. Yangınlar sonrasında moral, okullar açılmadan önce iyi bir motivasyon oldu. İlimiz genelinde yangınların bitmesiyle birlikte yangından etkilenen 9 ilçemizde bulunan 55 mahalledeki çocuklarımıza, gençlerimize ve vatandaşlarımıza yönelik destek çalışmalarına başlamıştık. Şimdi de çocuklarımızı mahallelerden alıp tesislerimizde misafir ederek onlarla sosyal ve sportif etkinlikler düzenliyoruz. Bu tür etkinlikler okulların açılmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde hazırlamış olduğumuz plan doğrultusunda devam edecek. Temel amacımız yangından etkilenen mahallelerdeki çocukların moral ve motivasyon düzeylerini yükseltmek ve okullarına moralli bir şekilde başlamalarına destek olmaktır. Çocuklarımızın bu özel günü geçirmesinde emeği geçen öğretmenlerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Esin İnci

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Kaynak: Habermetre