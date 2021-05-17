Muğla genç nüfus oranında Türkiye sonuncusu
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Muğla genç nüfus oranında Türkiye sonuncusu

Muğla genç nüfus oranında Türkiye sonuncusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı İstatistiklerle gençlik verilerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı İstatistiklerle gençlik verilerini yayımladı. Verilen bilgilere göre Muğla'da nüfusun yüzde 12,5'ini genç nüfus oluştururken, Muğla bu oranla 81. il oldu.

2020 yılı sonu itibariyle 1 milyon 773 kişi olan Muğla nüfusunun yüzde 12,5'ini (124 bin 689 kişi) 15-24 yaş arasındaki nüfusu kapsayan genç nüfus oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 52,1'ini (65 bin 8 kişi) erkek nüfus, yüzde 47,9'unu (59 bin 681 kişi) ise kadın nüfus oluşturduğu öğrenildi. Toplam nüfusun içerisindeki genç nüfus oranına göre yapılan sıralamaya göre Muğla yüzde 12,5 genç nüfus oranıyla 81. sırada yer aldı. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 23,4 ile Hakkari oldu. Bu ili, yüzde 22,5 ile Şırnak ve yüzde 21,8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; yüzde 12,5 ile Muğla, yüzde 12,8 ile Sinop ve Balıkesir oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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