Muğla genç nüfus oranında Türkiye sonuncusu
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Muğla genç nüfus oranında Türkiye sonuncusu

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı İstatistiklerle Gençlik verilerini yayımladı.

Muğla genç nüfus oranında Türkiye sonuncusu
15.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:22

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı İstatistiklerle Gençlik verilerini yayımladı.

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da nüfusun yüzde 12,6'sını genç nüfus oluşturdu. Bu oranla Muğla Türkiye'de genç nüfus oranı sıralamasında son sırada yer aldı.

2019 yılı sonu itibariyle 983 bin 142 kişi olan Muğla nüfusunun yüzde 12,6'sını (123 bin 543 kişi) 15-24 yaş arasındaki nüfusu kapsayan genç nüfus oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 52,4'ünü (64 bin 746 kişi) erkek nüfus, yüzde 47,6'sını (58 bin 797 kişi) ise kadın nüfus oluşturdu. Toplam nüfusun içerisindeki genç nüfus oranına göre yapılan sıralamaya göre Muğla yüzde 12,6 genç nüfus oranıyla son sırada yer aldı.

2019 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan ve Muğla'da ikamet eden 7 bin 341 genç başka bir ile üniversite okumaya gitti. Bu gençlerin 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içindeki oranı yüzde 8,2 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 8,4 iken genç kadınlarda yüzde 8,0 oldu. İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranı illere göre incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ilin yüzde 17,7 ile Burdur olduğu görüldü. Bu ili yüzde 17,5 ile Bayburt ve yüzde 17,0 ile Isparta izledi. Muğla ise yüzde 8,2 değeri ile 27'nci sırada yer aldı. İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 0,4 ile Şırnak, yüzde 0,6 ile Şanlıurfa ve yüzde 0,8 ile Diyarbakır oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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