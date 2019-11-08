Muğla fethiye'de zabıtadan dilenci timi

08.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:21

Fethiye'de zabıtadan dilenci timi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, belediye tarafından dilenci timi kuruldu. Tim, özellikle cuma namazı öncesi dilencilere göz açtırmıyor.

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, son zamanlarda vatandaştan gelen şikayetleri dikkate alarak, seyyar satıcı ve dilencilere yönelik tim oluşturdu. Sivil giyinen 4 kişilik tim, özellikle cami bahçeleri ve kalabalığın yoğun olduğu yerleri dolaşıyor. Gördükleri dilenci ve seyyar satıcılara müdahale ediyor. Vatandaşın huzuru için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını ifade eden Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sadık Bağlan, Vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak, bunu meslek edinmiş insanalar gittikçe çoğalıyor. Bunlara karşı bir çalışma içerisine girdik. Vatandaşımızın huzur ve güvenini sağlamaya çalışıyoruz dedi.

Kaynak: DHA