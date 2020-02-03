Muğla fethiye'de trafik kazası 1 ölü, 1 yaralı
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Muğla fethiye'de trafik kazası 1 ölü, 1 yaralı

Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

03.02.2020 00:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 00:24
Muğla fethiye'de trafik kazası 1 ölü, 1 yaralı

'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Osman Kaya Bulvarı Karaçulha Kavşağı'nda meydana geldi. Salih yönetimindeki 15 KD 227 plakalı kamyonet, İbrahim Selvi'nin kullandığı 48 FP 020 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan sürücülerden ağır yaralı Selvi ilçedeki özel hastaneye, Ekinci ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İbrahim Selvi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekinci'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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: Muğla fethiye'de trafik kazası 1 ölü, 1 yaralı
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