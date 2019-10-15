Muğla fethiye'de tefecilik çetesi operasyonu 21 gözaltı

15.10.2019 14:16

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yüksek faizle borç para vererek ödemeyenleri tehdit ettikleri ileri sürülen bir çeteye yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ekonomik sıkıntı çeken kişilere yüksek faizle borç para verip, ödemeyenleri tehdit ederek haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen bir 'tefecilik' çetesini 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirlenen çete ile ilgili gerekli delillerin toplanmasının ardından polis, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti. Çete üyelerine bu sabah, eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, Savcılık tarafından 'tefecilik' suçundan haklarında yakalama kararı verilen 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar sürerken, çeşitli miktar ve isimler adına düzenlenlenmiş çok sayıda çek ve senetle çelik kasa içerisinde saklanan bir tabanca ve borç para verilen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu bir defter ele geçirildi. Şüphelilerin, işlemleri için İl Emniyet Müdürüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülecekleri bildirildi.

Kaynak: DHA