Muğla Fethiye'de 9 Dalgıç Deniz Dibinde Türk Bayrakları ile Geçit Töreni Yaptı

Fethiye'de 9 dalgıç deniz dibinde Türk bayrakları ile geçit töreni yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 9 dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, deniz dibinde 'Samsun'a çıkışın '100'üncü yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz' yazılı döviz açıp, Türk bayraklarıyla geçiş yaptı.

Fethiye'de hizmet veren bir dalış merkezinde görevli 9 dalgıç, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılını, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaparak kutladı. Dalgıçlardan 3'ü, bir araya getirildiğinde Samsun'a çıkışın 100'üncü yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz yazan dövizleri açtı. Diğer dalgıçlar ise su altındaki pankartın önünde Türk bayraklarıyla 'tören geçişi' yaptı. Dalış merkezinin sahibi, dalgıç Önder Diktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: DHA