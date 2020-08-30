MUĞLA Fethiye Belediye Başkanı'na 'trafik magandalığı' suçlaması
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MUĞLA Fethiye Belediye Başkanı'na 'trafik magandalığı' suçlaması

Fethiye Belediye Başkanı'na 'trafik magandalığı' suçlamasıMUĞLA'nın Fethiye ilçesine tatil için gelen Çağlar Özbakır (31), trafikte tartıştığı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile korumasının kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

30.08.2020 19:47 | Son Güncelleme: 30.08.2020 19:52

Fethiye Belediye Başkanı'na 'trafik magandalığı' suçlaması

MUĞLA'nın Fethiye ilçesine tatil için gelen Çağlar Özbakır (31), trafikte tartıştığı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile korumasının kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Özbakır, Belediye Başkanı Karaca'nın kendisini ve yanındaki kız arkadaşını, 'Sizi öldüreceğim. Fethiye'ye gömeceğim' diyerek tehdit ettiğini ileri sürerek trafik magandalığı ile suçladı.

Ankara'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine kız arkadaşı ile tatile gelen Çağlar Özbakır, dün saat 20.30 sıralarında, otomobilleriyle tur atarken iddiaya göre, arkasından gelen aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra otomobilini kenara çeken Özbakır ile diğer araçtaki 2 kişi arasındaki tartışma büyüdü. Özbakır'a hakaret eden otomobildeki 3 kişiden 2'si, otomobiline de zarar verdi. Özbakır, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayetçi olduğunda, kendisi ile tartışan kişinin CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförü olduğunu öğrendi.

'SİZİ ÖLDÜRECEĞİM, FETHİYE'YE GÖMECEĞİM'

Özbakır konuyla ilgili DHA muhabirine yaptığı açıklamada, İki gün önce Muğla'ya tatile geldim, Bugün dönmek zorunda kalıyorum. Sebebi kendisinin belediye başkanı olduğunu söyleyen ve benim de ismini internetten teyit ettiğim kişi. Aracıma dün saldırıp, hasar verdi. Küfürler yağdırıp, içerisinde kadın olduğunu belirtmeme rağmen aracıma saldırttı. Tekme attı hakkında şikayetçi oldum. Israrla kendisi açıklama yapmıyor, mobese kayıtları duruyor. Mobese kayıtları için avukatıma dilekçe yazacağım. Umarım bir an önce bu sorun düzelir. Dünyanın en güzel koylarına sahip Fethiye'ye bir tane maganda belediye başkanı seçtirmiş partisi. Bir şehir magandası, kadın cinayetlerinin olduğu bir dönemde arabama saldırdı. Özellikle, 'Kadın var' dediğim alana gitti, camını yumrukladı. Sinkaflı küfürler eşliğinde aracımı takip etti, ardımdan koşup, 'Sizi öldüreceğim. Fethiye'ye gömeceğim' diyerek, tehdit etti. Birçok görgü tanığı var. Fethiye Yeni Cami bölgesindeki birçok kişi olayı görmüştür. Olayın yaşandığı trafik ışıklarının olduğu yerde mobese kamerası kayıtları vardır. Bizim endişemiz oradaki mobese kayıtlarının silinmesi ve oradaki olayı gören halkın sindirilmesi. Bu işin peşini bırakmayacağım. Adaleti sonuna kadar arayacağım. Fethiye Belediye Başkanı'ndan şikayetçi oldum dedi.

BAŞKAN KARACA'DAN AÇIKLAMA

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Olayı doğrulayan Karaca, Özbakır'ın konuyla ilgili bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler, yorumlar olaya neden olan kişinin amacını aşan açıklamaları doğrultusunda açıklama yamak durumunda kaldığını belirtip, Olayla ilgili kutsal değerlerimize hakaret, davranış ve iftiralar yasal alana intikal etmiştir. Olayın oluş ve yayılış şeklinin siyaseten yıpratma amacına yönelik olduğu açıkça görülmektedir. Soruşturma her alanda görülecek ve tarafımızca özenle takip edilecektir. Şahsım ve Fethiye'miz bu tür olaylara alışkın değildir. Kişiliğimiz ve karakterimizin, yaşandığı varsayılan olaya uymadığını, Fethiye halkı yakından bilmektedir. Her ne amaçla olursa olsun bu olayın yaşanmış olmasından ziyadesiyle üzgünüm. Ancak şehrimizin huzurunu, Fethiye'mizin onurunu ve güvenliğini korumaya kararlıyız dedi.

MUĞLA Fethiye Belediye Başkanı'na 'trafik magandalığı' suçlaması

Kaynak: DHA

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