Muğla Ewing Sarkomu Hastası Ece, Gözyaşları İçinde Son Yolculuğuna Uğurlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5 yıl kemoterapi ve radyoterapi gördükten sonra sağlığına kavuşamadığı için sosyal medyada yayınladığı video ile gündeme gelen ve toplanan maddi yardımlarla alternatif tedavi aldığı Antalya'daki bir özel hastanede yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ece Küçükçelen, gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı.

Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi'nde oturan Ece Küçükçelen, 10 yaşındayken önce bacakları ve kollarında kuvvetli ağrı hissetti. Küçükçelen ailesi tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 3 kardeşi bulunan Küçükçelen'e, 4 yıl süreyle herhangi bir teşhis konulamadı. Ağrıların daha da artması ile el ve kollarını kullanmakta zorluk çekmeye başlayan Küçükçelen'e, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, kemiklerde çok nadir olarak görülen bir kanser türü olan 'Ewing Sarkomu' teşhisi konuldu. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisine başlanılan Küçükçelen'in durumunda 4 yıl boyunca yapılan tedavilere rağmen gelişme olmadı. Bunun üzerine Küçükçelen, kemoterapi tedavisini bir yıl önce reddedip, sadece radyoterapi tedavisine devam etti. Yine durumda bir değişiklik olmazken 58 kilodan 38 kiloya kadar düştü.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Bunun üzerine genç kız, Facebook sayfasından alternatif tedavi yöntemleri için yardım istedi. Küçükçelen'in Facebook sayfasından gözyaşları içinde yayınladığı videoda, "5 yıldır kanser hastalığını atlatmaya çalışıyorum. Kanser en çok kemiklerimde, tümör şeklinde görüldü. Cerrahi müdahale yapıldı. 18 kür kemoterapi tedavisi aldım ama işe yaramamaya başladı. Son 1 yıldır hiçbir tedavi alamıyorum. Birçok farklı tedavi yöntemi var ama bunu devlet karşılamıyor. 1 yıldır tedavi alamadığım için hastalığım çok fazla arttı. Şu an da akciğerimde, omurgalarımın çeşitli yerlerinde, kemiklerimde hastalık var. Bir an önce tedavi olmam lazım. Kemoterapi alamıyorum, 38 kiloya düştüm. Birçok politikacıdan alternatif tedavi için maddi yardım istedim ama hiçbiri sözlerini tutmadı. Sizden bana destek olmanızı istiyorum. Umarım bir an önce beklediğim destek gelir" dedi. Küçükçelen'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yardım için sosyal medyada birçok sayfa açılıp, imza kampanyası oluşturuldu.

ALTERNATİF TEDAVİ GÖRÜYORDU

Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı. Maddi desteğin bulunması ile Küçükçelen, Antalya'daki özel bir hastanede alternatif tedaviye alındı. Yaklaşık 2 ay boyunca tedavi gören Küçükçelen, doktorların müdahalesine rağmen dün (Salı) sabah yaşamını yitirdi. Küçükçelen için bugün öğlen, Fethiye Kocatepe Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Cenaze törenine İYİ Partili Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Küçükçelen'in babası Yıldıray Küçükçelen, annesi Güzin Küçükçelen, diğer yakınları ve sevenleri katıldı.

ANNESİNİN AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Cenazede Yıldıray Küçükçelen, kızının üzerine duvak serilen tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Küçükçelen'in bir süre omuzlarda taşınan tabutu cenaze aracına konulurken Güzin Küçükçelen'in "Gitme kızım, sen daha bebeksin. Seni nasıl koyacağız mezara? Gidemezsin" diyerek ağıtlar yakması yürekleri dağladı. Küçükçelen'in cenazesi Hallaç Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.