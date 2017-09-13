Muğla Engelliler Derneği'nden Zeytinköy'e Yardım Eli

6 Eylül'de Muğla'nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesinde ormanda başlayıp evlere sıçrayan yangında 51 ev tamamen yanmıştı. Yangın sonrası tüm eşyalarını kaybeden mahalle sakinlerine adeta yardım yağıyor.



Her zaman toplum tarafından yardım kampanyaları düzenlenen derneklerden Muğla Engelliler Derneği, Zeytinköy Mahallesi sakinleri için yardım kampanyası düzenledi. Engelliler Derneği Başkanlığınca düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardımlar Zeytinköy Mahallesi sakinlerine ulaştırıldı.



Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, toplumun doğal afetlerde birlik ve beraberliğinin acıları bir nebze olsun unutturduğunu belirtti. Çakıroğlu, "Menteşe ilçemize bağlı Zeytinköy Mahallesinde meydana gelen elim yangın faciası bizleri de derinden üzdü. Toplumun bir parçası olarak bizlerin de bu afet karşısında sessiz kalmamız mümkün değildi. Dernek olarak kısa sürede Zeytinköy Mahallemizde vatandaşlarımızın yaralarının bir nebze olsun sarılmasına yönelik Engelli aileleri olarak bizlere de sorumluluk yükledi. Bu sorumluluk ile kısa süre içinde topladığımız yardımları mahalle sakinlerimize ulaştırdık. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Ateş düştüğü yeri yakar. Belki yangından zarar gören vatandaşlarımızın mallarını eşyalarını geri getiremeyiz, ama bir nebze olsun acılarını hafifletmek engelliler olarak bizlerin de görevi olduğunu düşünüyorum" dedi.



Muğla Engelliler Derneği yönetimi ve üyeleri toplanan yardımları araç ile Zeytinköy Mahallesinde yetkililere teslim ederken, vatandaşlar ile de bir araya geldiler. - MUĞLA