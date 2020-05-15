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MUĞLA Engelli yelkencinin azmi

Engelli yelkencinin azmi MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sekiz yaşında elektrik akımına kapılması sonucu sağ kolunu dirseğine yakın yerden kaybeden engelli milli yelkenci Hüseyin Akbulut (33), 'Engelliler Haftası' kapsamında herkese çağrıda bulunarak "Engeller beyinde aşıldıktan sonra...

MUĞLA Engelli yelkencinin azmi
15.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:07

Engelli yelkencinin azmi MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sekiz yaşında elektrik akımına kapılması sonucu sağ kolunu dirseğine yakın yerden kaybeden engelli milli yelkenci Hüseyin Akbulut (33), 'Engelliler Haftası' kapsamında herkese çağrıda bulunarak "Engeller beyinde aşıldıktan sonra başarılamayacak hiçbir şeyin yoktur" dedi.

Sekiz yaşında elektrik akımına kapılarak sağ kolunu dirseğine yakın bölgeden kaybetse de yaşamdan hiç kopmayan Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü Aile ve Toplum Sağlığı Bölümü'nde görev yapan 33 yaşındaki Hüseyin Akbulut azmiyle dikkati çekiyor. Kolunu olmadığı için ilk zamanlar işlerini yapmakta zorlanan ve çevresindekilerin kendisine acıyarak bakmasına içerleyen Hüseyin Akbulut'un mücadelesi denize olan sevgisiyle başladı. Denize çıktığında tüm sorunlarını unutan Akbulut, Gökova Yelken Kulübü yetkililerini katkısıyla hayallerine ulaşma fırsatı yakaladı. Öğretmenler eşliğinde yat ve yelkenciliği öğrenen ve sürekli antrenmanlar yapan Akbulat'a arkadaşları 'Engelsiz yelkenci' adını verdi. Engin denizlerde 10 yıldır profesyonel yelken açan Akbulut, Türkiye ve Avrupa'da elde ettiği başarılarıyla Marmarisliler'in gururu oldu. Bu başarıları, azmi sayesinde Türkiye Paralimpik Yelken Milli Takımı kampına çağrıldı. Ekim 2012'den itibaren katıldığı yarışlarında Türkiye temsil ederek iyi dereceler elde etti. 2016 yılında Brezilya'da düzenlenen Palimpik oyunlarına katılarak başarıyla döndü. Marmaris ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde düzenlenen yelkenli yarışlarına bireysel ve kurduğu 'Türkiye Engelli Yelkenciler Grubu' adı altında kendisi gibi 6 engelli sporcuyla beraber çok sayıda ödül aldı. İki yıl önce antrenörlük belgesi alan 'Engelsiz yelkenci' en son hedefini olimpiyat yarışmaları olarak planladı. Üst üste 3 yıl Türkiye Engelli Yelkenli Şampiyonası'nda birincilikle hayallerine ulaştı. 10 yılda engelli olmanın zorluklarını azmi ve mücadelesiyle yendi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında mesleğini yoğun şekilde sürdüren Akbulut, arta kalan zamanlarını 'Dertlerimi unuttuğum' dediği yelkenlisiyle antrenman yaparak geçiriyor.

Küçüklükten bu yana denizleri ve doğa sporlarını çok sevdiğini söyleyen Paralimpik Yelken Milli Takım sporcusu Hüseyin Akbulut, "Bir şeyi başarmak için engelli olup olmamamız fark etmiyor. Başarıya ulaşmak beyinde bitiyor. Topluma örnek olabilmek, bir elimde neler yapabildiğimi gösterebiliyorsam bu başarıdır. Yelkenlimde motora bağlı kalmadan rüzgar ve su sesi ile mest oluyorum. Denizde yelkenlimi açtığımda hiçbir sorun aklıma gelmiyor. Tamamen kendimi özgür ve her yere gitme arzusu başlıyor. Dünya'da her şey engelsiz insanlara göre yapılıyor. Engellilere göre yapılan çok az şey var. Böyle oluyor diye umudu yitirmemek lazım. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdim. Türkiye Engelli Yelkenciler Grubu'nu kurdum. Marmaris, Mersin ve İstanbul'dan 6 arkadaşımız çeşitli yarışmalara katılıyoruz. İşimizden fırsat buldukça bir araya gelip antrenmanlar yapıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir bir araya gelemedik. Benim gibi altı arkadaşımızla hedefimiz olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek. Sıfırdan başlayıp 10 yılda başarılara imza atmak kadar gurur verici bir şey yok. Yaşamı hiçbir zaman bırakmayın, zorluklar ve dertler her zaman vardır. Önemli olan hedefinize ulaştığınızda yakaladığınız başarının gururudur. Engeller beyinde aşıldıktan sonra başarılamayacak hiçbir şeyin yoktur" dedi.

MUĞLA Engelli yelkencinin azmi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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