Muğla Emniyet Müdürü Dilberoğlu, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

MUĞLA (AA) - Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, düzenlenen kahvaltı programında gaziler ve şehit yakınlarıyla buluştu.

Dilberoğlu, Muğla Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programda şehit yakınları ve gazilerle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Emniyet müdür yardımcıları da katıldı.

Program sonunda şehitler için dua edildi.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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