Muğla, Elazığ depremi için tek yürek oldu

28.01.2020 00:33 | Son Güncelleme: 28.01.2020 00:33

MUĞLA Büyükşehir ve 6 ilçe belediye başkanlıkları, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle bölgeye 9 TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi. Yardım TIR'ında çocuklar ve büyükler için kışlık giyecek, bebek maması ve bezi, battaniye, ayakkabı, halı, kilim, çeşitli gıda maddeleri ve un yer aldı.

Muğla Büyükşehir ile Bodrum, Datça, Menteşe, Milas Marmaris, Fethiye belediyeleri, Elazığ'da deprem felaketini yaşayan vatandaşların yaralarını sarmak ve destek olmak amacıyla, olay gecesinden itibaren yardım hazırlıklarına başladı. 'Muğla, Elazığ depremi için tek yürek' sloganıyla başlatılan çağrıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kısa zamanda aralarında çocuklar ve büyükler için her tür kışlık giyecek, bebek bezi, maması, battaniye, ayakkabı, halı, kilim, kuru gıda ürünleri, un, peynir, yoğurt ve zeytinyağından oluşan 225 ton yardım malzemesi toplandı. Yardım malzemelerinin yüklendiği 9 TIR için Muğla Sosyo Kültürel Alan'da uğurlama töreni düzenlendi. Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, daire başkanları, belediye personeli ile vatandaşlar katıldı.

Başkan Gürün, depremin ilk günü AFAD ile görüşme yaptıklarını belirterek, "Herhangi bir araç-gerece ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğumuzu söyledik. Talep gelmesi durumunda araçlarımız göreve hazırdı. Muğla genelindeki vatandaşlarımızın topladıkları malzemeleri Elazığ'a gönderiyoruz. TIR'larda görev yapan arkadaşlarımız malzemeleri emin ellere teslim edecekler. İhtiyaç duyulan her şey TIR'larımızda mevcut. Elazığ'da görev yapan kurtarma ekiplerine teşekkür etmek istiyorum. Hiç uyumadan önemli bir görevi yerine getirdiler. Böyle bir acıyı inşallah bir daha yaşamayız. Deprem kuşağındayız. Fayların birisi de Batı Anadolu kuşağında bulunuyor. Kurumlarımızla deprem ve afetlerle ile ilgili koordinasyon toplantıları yapılıyor. Bize düşen görevleri üstleniyoruz. Önümüzdeki günlerde deprem konusunda sempozyum yapmak istiyoruz. Risklerimizi en aza indirmek için masaya yatırıp halkımız ile paylaşacağız. Muğla'nın en büyük avantajı binalardaki kat sayısının az olmasıdır" dedi.Konuşmaların ardından 9 yardım TIR'ı, Elazığ'a uğurlandı.

Kaynak: DHA