Muğla, eğitmen itfaiyecilerin eğitim merkezi

Muğla, eğitmen itfaiyecilerin eğitim merkezi Türkiye'de üniversiteler içinde ilk defa teorik ve uygulamalı itfaiyeci eğitici eğitmenlik kursu veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitime katılanlar eğitimin son gününde tatbikat gerçekleştirildi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kavaklıdere...

Muğla, eğitmen itfaiyecilerin eğitim merkezi

Türkiye'de üniversiteler içinde ilk defa teorik ve uygulamalı itfaiyeci eğitici eğitmenlik kursu veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitime katılanlar eğitimin son gününde tatbikat gerçekleştirildi

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksek Okulunda 2019 yılında açılan 'Mülkiyet Koruma ve Güvenlik' bölümü altında uygulanan 'Sivil Savunma ve İtfaiyecilik' programı, eğitici eğitmeni yetiştirmek için 108 saatlik eğitim vermeye başladı.

Teorik ve uygulamalı eğitim aldılar

Türkiye'de ilk defa bir Üniversite tarafından Türkiye'nin birçok ilindeki İtfaiye Daire Başkanları ve STK temsilcileri, OSB İtfaiye Daire Başkanlıkları, yangın malzemesi satan kuruluşların temsilcileri eğitici eğitmenlik belgesi alabilmek için Muğla'da hem teorik, hem de uygulamalı eğitim almaya başladı.

108 saatlik eğitim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kavaklıdere Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Hacı Ahmet Kırtaş yönetiminde Türkiye'den Gaziantep, Bursa, Edirne, Adana, İzmir, İstanbul ve Batman gibi birçok ilden ve Dubai'den gelen usta eğiticilere 108 saatlik uluslararası geçerli eğitici eğitimi kursu sonunda tatbikat gerçekleştirildi.

Birçok alanda iş bulabiliyorlar

2021-2022 döneminde ilk defa 40 öğrenci kabul edecek 'Sivil Savunma ve itfaiyecilik' programından mezun olan öğrenciler, AFAD Müdürlüklerinde, Arama ve Kurtarma teknikeri, Sivil Savunma Müdürlüklerinde arama kurtarma teknikeri, otellerde yangın güvenlik elemanı, itfaiye ve yangın güvenliği ile ilgili cihaz satışı ve malzeme üretim firmalarında, organize sanayi ve endüstriyel kuruluşlarında, iş güvenliği ve iş sağlığı teknikeri olarak istihdam edilecekler.

"Sertifikalı bir eğitim'

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, eğitimin Üniversite bünyesinde Türkiye'de ilk defa verildiğini ve usta eğiticilere eğitim sonunda 'Eğitici Eğitmen Belgesi' verildiğini açıkladı. Rektör Çiçek, "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümümüzden bir hocamızın önderliğinde yürütülen bir faaliyet bu. Sivil Savurma ve itfaiyecilik programı Kavaklıdere ilçemizde 'Mülkiyet Koruma ve Güvenlik' bölümü altında açılan bir programımız. Bu yıl öğrenci de alıyor. Şu anda organizasyonu yapan hocamız özel sektörde çalışmış bu görevi icra etmiş tecrübeli birisi. Bu saha tecrübesini bizzat uygulayarak değişik illerden ve Dubai'den gelen yönetici pozisyonundakilere eğitici eğitimi vermek. Bu eğitimi alanlar gittikleri bölgelerde çalışanlara aktararak yangını bizzat nasıl söndürülür, nelere dikkat edilir profesyonel manada öğretmiş olacaklar. Bu eğitim uygulamalı anlamda ilk sertifikalı bir eğitim. Bu sertifikayı alanlar diğer kişilere öğretme yetkisine sahip olacaklar" dedi.

"Türkiye'de uygulamalı eğitim veren tek Üniversite'yiz"

Eğitici eğitimi veren Muğla Sıtkı Koçman Öğretim görevlisi Hacı Ahmet Kırtaş, "Eğitimimize şu anda Gaziantep, Adana, Yozgat, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Dubai yurt dışından, Batman ve Van illerinden katılım var. Katılan arkadaşlarımızın çoğu da itfaiyede yetkili mercide ve STK'larda veya özel teşebbüste kendi bünyelerinde yetkili insanlar. Eğitici eğitimi kapsamı 108 saatlik uluslararası geçerli bir eğitim. Eğitici eğitimi alanlar işletmelerde yangın eğitimi verebilme yetkisi, iş müfettişlerine raporlama yetkisi, acil durum planları oluşturabilme, tahliye tatbikatları yapabilme ve yangın tatbikatları yapabilme gibi birçok unsurda yetki kazandırdık. Bu mesleklerini icra etseler bile bu eğitici eğitimi alanların bilgilerini karşı tarafa nasıl aktarabilmesinin gerekliliğini ve en önemli akademi kaynaklı doğru yangın davranış sicimlerini, en hızlı müdahalenin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini öğrettik. Türkiye'de uygulama eğitimi veren Üniversite yok. Sadece biz 4 günlük uygulama eğitimi verdik. Genellikle eğitici eğitiminde verilen belgelerde teori üzerine yürüyor ve teori üzerinden anlatılması sağlanıyor. Ortak bir değerlendirme ve uygulama yapılmadığından dolayı eksiklik kalıyor" dedi.

"Eksiklerimiz varmış, bunu fark ettik"

Yangına müdahale konusunda bugüne kadar elde ettikleri bilgilerde eksik kalan bölümleri bu eğitim ile tamamladıklarını belirten Mustafa Gümüş, "Birinci sınıf yangın eğitici eğitimi belgesi aldık. Zor bir süreçti. Biz de burada çok emek verdik, çok zorlandık. Biz burada öğrendiklerimizi inşallah başka öğrencilere aktaracağız. Onları profesyonel hale getireceğiz ve deneyim kazandıracağız. Eksiklerimiz çok varmış biz bunu fark ettik" dedi.

"25 yıllık itfaiyecim, eksiklerim varmış"

Edirne'den katılan 25 yıllık itfaiyeci olduğunu belirten Cengiz Altıparmak, "Her ne kadar 25 yıllık itfaiyeci de olsam her bir alay farklı olduğu için eğitmen hocamız bizlere burada çok şeyler kattı. Yangına bakış açımız değişti ve daha ciddi bakmayı öğrendik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun