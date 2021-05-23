Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinden "aşıların karıştırıldığı, randevusuz kişilere aşı yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik Sinovac ve BioNTech aşılarının ayrı odalarda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen usullere göre yapıldığını ve randevusuz hiç kimseye aşı uygulanmadığını bildirdi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik Sinovac ve BioNTech aşılarının ayrı odalarda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen usullere göre yapıldığını ve randevusuz hiç kimseye aşı uygulanmadığını bildirdi.

Togan, yaptığı yazılı açıklamada, yerel bir gazetede yayınlanan haberde BioNTech aşısı için sırası gelen bazı hastalara hemşirelerin yanlış uygulama nedeniyle sulandırıcı (SF) yaptığı, Sinovac aşı randevusu alan kişiye BioNTech aşısı yapıldığı iddialarının yer aldığını belirtti. BioNTech aşılarının dibinde fazla doz kaldığı ve bunların hemşirelerin yakınlarına yapıldığı yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu ifade eden Togan, PCR laboratuvarı, filyasyon ve aşılama sürecindeki çalışmaların Sağlık Bakanlığınca açıklanan usul ve esaslara uygun şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hastanede bugüne kadar 10 bin 501 doz Sinovac, 12 bin 883 doz da BioNTech aşısı uygulandığını aktaran Togan, şunları kaydetti:

"Hastanemizde oluşturulan Kovid-19 Aşı Uygulama Birimlerinde Sinovac ve BioNTech aşıları için ayrı odalarda ve talimatlara uygun şekilde, Sinovac aşıları tek flakonlar halinde direkt olarak BioNTech aşıları ise Bakanlığımız tarafından belirlenen oranlarda serum fizyolojik ile karıştırılarak soğuk zincir şartlarında yapılmakta. Aşılar vatandaşlarımızın gözü önünde hazırlanmakta ve deneyimli sağlık personellerimiz tarafınca uygulanmakta. Ayrıca kayıt altına alınmaktadır."

"Zayi aşı İl Sağlık Müdürlüğü Aşı Birimine teslim edildi"

Togan, 6 dozluk BioNTech aşı uygulamasının, randevu oluşturup gelmeyen kişiler nedeniyle soğuk zincirin kırıldığı ve zayi aşı şeklinde Sağlık Bakanlığı Aşı Takip sistemine işlendiğini kaydederek, zayi aşı flakonun da barkoduyla ilgili tutanak ile İl Sağlık Müdürlüğü Aşı Birimine teslim edildiğini belirtti.

İddia edildiği şekilde hiçbir vatandaşa telafi amaçlı serum fizyolojik uygulanmadığını bildiren Togan, "Aşılama Sistemi kişiye özel barkodlar ile Bakanlığımız tarafından anlık ve online takip altındadır. Zayi olarak Sağlık Bakanlığına bildirilen aşının telafisi olamayacağı gibi hiçbir zayi aşının da vatandaşımıza uygulanması söz konusu dahi edilemez." ifadesini kullandı.

Öte yandan Sinovac aşı randevusu alarak hastaneye başvuran kişiye BioNTech aşısı uygulandığı iddiasının da gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Togan, iki aşılama uygulamasının odalarının ayrı olduğunu ve kişiye hangi aşı yapıldığına dair de HES koduna ve telefonuna bilgilendirme yapıldığını kaydetti.

Sırası gelenlere aşılarını olmaları çağrısı

Turhan Togan, BioNTech aşılarının dibinde fazla doz kaldığı, bunların da hemşireler tarafından yakınlarına yapıldığı iddiasına ilişkin de randevusuz hiç kimseye aşı uygulamasının yapılmadığını bildirdi.

Hastanelerinde aşı uygulamasının eksiksiz ve büyük bir titizlikle yürütüldüğüne dikkati çeken Togan, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarafımız ile görüşmeksizin yapılan asılsız, mesnetsiz, basın ilke ve esaslarına uymayan çirkin iddialar, gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu bozmuş, kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Basında yer alan asılsız iddialar ile ilgili olarak, tarafımızca adli ve idari işlemler derhal başlatılacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan ricam sırası gelen herkesin bir an önce aşı randevularını oluşturarak, sağlıklı yarınlarımıza bir an evvel kavuşmak için Kovid-19 aşılarını yaptırmalarıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır