MUĞLA Ege'nin sahilleri doldu; 'sosyal mesafe' ve 'maske' kuralına uyulmadı
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MUĞLA Ege'nin sahilleri doldu; 'sosyal mesafe' ve 'maske' kuralına uyulmadı

Ege'nin sahilleri doldu; 'sosyal mesafe' ve 'maske' kuralına uyulmadıEGE'nin turistik kentlerinde plajlar dolup taşarken, çoğu maske takmayan vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

26.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:32

Ege'nin sahilleri doldu; 'sosyal mesafe' ve 'maske' kuralına uyulmadı

EGE'nin turistik kentlerinde plajlar dolup taşarken, çoğu maske takmayan vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

Tatil denince öne çıkan Ege'nin gözde turistik kentleri Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesi, Aydın'ın Kuşadası ve İzmir'in Çeşme ilçeleri, hayatın normalleşme süreciyle birlikte doldu. Güzel havayla birlikte vatandaşlar, sahillere giderek güneşin ve denizin tadını çıkarmaya başladı. Pandemi nedeniyle alınan önlemler ve yapılan çağrılara rağmen birçok kişinin maske takmadığı veya sosyal mesafeye özen göstermediği görüldü. Gözde tatil kenti Marmaris'te sıcak havayı görenler sahile koştu. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne uzanan 11 kilometrelik plajlar, Marmarisliler ve günübirlik tatilcilerle doldu. Marmaris'te, sosyal mesafe kuralına göre ayarlanmış şemsiye ve şezlongların bulunduğu plaja gelen vatandaşların çoğunda maske olmadığı görüldü. Kimileri şezlonglarına uzanarak güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları şemsiye altında dinlendi. Aileler, çocuklarıyla birlikte denizde yüzdü, oyunlar oynadı. Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrenin 33 derece gösterdiği ilçe merkezinde, nem yüzde 67 ve deniz suyu sıcaklığı 14 olarak ölçüldü. Bodrum'un dünyaca ünlü Kumbahçe Plajı'nda ise, yeni normal hayata geçilmesinin ardından eski yoğun günlerine kavuştu. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü ilçede, nem oranı yüzde 40'ları gördü. Hava sıcaklığını fırsat bilen tatilciler, mavi suyun keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenirken, bazıları denizde çocuklarıyla yüzerek serinledi. Bodrum'da tatil yapan birçok vatandaşın sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Bodrum'a her yıl tatile geldiğini belirten turizm rehberi Burcu Cıtlak (35), Bodrum'da önlemler alınmış. Sosyal mesafe kuralı genelde uygulanıyor. Bazı noktalarda vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal etiğini görüyoruz" dedi. İstanbul'dan Bodrum'a tatile geldiğini belirten Eda Başaran (37) "Bodrum genelinde herkesin maske takarak gezdiğini gördüm. Çocuklarımla birlikte sahile gelinceye kadar maskemizi çıkarmadık" dedi. Yaz turizminin nabzının attığı merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde de birçok tatilci, sıcak havadan bunalınca soluğu plajlarda aldı. Yetkililer ise, kazık ve halatlarla oluşturulmuş localarla sosyal mesafeyi kurmak istedi. Ancak birçok kişinin maske takmadığı ve birbirine oldukça yakın durduğu görüldü. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yerli turistler ile kentte yaşayan vatandaşlar plajları doldurdu. Deniz giren ve güneşlenenler, güzel havanın keyfini sürdü. Burada da yine birçok kişinin birbirine yakın durması ve maske takmaması dikkati çekti.

MUĞLA Ege'nin sahilleri doldu; 'sosyal mesafe' ve 'maske' kuralına uyulmadı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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