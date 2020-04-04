MUĞLA Eczacıdan koronavirüse karşı ateş ölçme standı
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Menteşe, Güncel

MUĞLA Eczacıdan koronavirüse karşı ateş ölçme standı

Eczacıdan koronavirüse karşı ateş ölçme standı MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde eczacı Servet Günizi, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vakaların tespitine yardımcı olmak amacıyla iş yerine ateş ölçme standı kurdu.

04.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:22
MUĞLA Eczacıdan koronavirüse karşı ateş ölçme standı

Eczacıdan koronavirüse karşı ateş ölçme standı MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde eczacı Servet Günizi, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vakaların tespitine yardımcı olmak amacıyla iş yerine ateş ölçme standı kurdu.

Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde eczacılık yapan Servet Günizi, dünyanın kabusu haline gelen koronavirüs salgınıyla mücadele için 'Hayat eve sığar' sloganıyla işyerine ateş ölçme standı kurdu. Müşteri ve çalışanların 2 metre mesafesi gözetilerek kurulan standa, koronavirüs riskine karşı 14 kuralın yer aldığı bilgilendirici afiş astı. İlaç almak için eczaneye gelen müşterilerin stantta ateşi ölçüldükten sonra koronavirüs tedbirleri hakkında bilgi veriliyor.

Eczacı Servet Günizi, sosyal mesafe kuralını uyguladıklarını belirterek, "Herkese koronavirüs testini yapmak çok zor olabileceği için ateş ölçümünün çok önemli bir veri olduğu saptanmış. Bu nedenle de eczanemize gelen hastalarımızın hepsinin ateşini ölçmek istedik. Türkiye genelinde de tüm eczacı arkadaşlarımızı bu göreve çağırıyoruz. Vatandaşlar hastanelere gitmeye çekiniyor. Eczanelere rahatlıkla gelip ağrı kesici, ateş düşürücü ya da yazılması gereken raporlu ilaçları alabiliyor. Ateş ölçümü ile belki bir, belki iki, belki de on hastanın tespiti eczaneler tarafından yapılırsa büyük bir kitlenin kurtulmasını sağlarız" dedi. İlaç almaya gelen müşterilerden Mehmet Ali Yumlu ise, "Güzel bir uygulama. Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarına inanıyorum. Daha önce de burada buna dikkat ettim. Bu hassasiyeti gördüm. Uygulamadan memnunum" diye konuştu.

MUĞLA Eczacıdan koronavirüse karşı ateş ölçme standı

Kaynak: DHA

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MUĞLA Eczacıdan koronavirüse karşı ateş ölçme standı
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