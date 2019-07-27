MUĞLA ECE SEÇKİN, MARMARİS'TE TATİLCİLERİ COŞTURDU

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahne alan Ece Seçkin, çoğunluğu gençlerden oluşan tatilcileri hareketli parçaları ve kıvrak danslarıyla coşturdu.

Marmaris'in 300 metre uzunluğundaki, 90 eğlence mekanının sıralandığı dünyaca ünlü Barlar Sokağındaki bir diskoda, Türk pop müziğinin popüler isimlerinden Ece Seçkin sahne aldı. Saat 23.30'da kapılarını açan 3 bin 500 kişi kapasiteli disko, kısa sürede şarkıcının hayranları tarafından dolduruldu. Rus ve Türk dansçı kadınların sahnedeki şovları ve DJ'in çaldığı hareketli parçalar eşliğinde kalabalık coştu. Saatler 01.30'u gösterdiğinde şarkıcı Ece Seçkin alkışlar ve kendisini cep telefonuyla görüntülemeye çalışan hayranlarının eşliğinde sahneye geldi. Seçkin, geçen yaz çıkardığı albümündeki 'Hoşuna mı gidiyor', 'Bu ne ya', 'Aman aman' isimli hareketli parçaları ile konserine başladı. Albümlerinden 11'i hit olan, 4'ün de hareketli yabancı olmak üzere toplam 15 parçayı seslendiren Seçkin, iki danşçı eşliğindeki kıvrak dansları ve sahne performansıyla da dikkati çekti. Seçkin, yeni piyasaya çıkan albümünden 'Geçmiş Zaman' isimli şarkısını da ilk defa hayranlarıyla birlikte söyledi.

Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Seçkin, birlikte özçekim yaptı. Hayranları tarafından hediye edilen güller ve içkileri kabul eden şarkıcı, 2 saatlik sahne performansı ardından hayranı kırmayıp kuliste hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA