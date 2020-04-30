Muğla, EBA'yı en çok kullanan il oldu

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, uzaktan eğitim sistemi Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) öğrenciler tarafından kullanım oranda Muğla'nın ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, uzaktan eğitim sistemi Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) öğrenciler tarafından kullanım oranda Muğla'nın ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Töre, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarını alanda birebir takip ederek uzaktan eğitimden her öğrencinin faydalanabilmesi için önlemleri aldıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle evlere kapanmak zorunda kalan öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin motivasyonlarını arttırıcı çalışmalar yaptıklarını belirten Töre, "Okul Evimde Portalını açarak EBA ders saatleri sonrasında öğrencilerimizin ailecek vakit geçirebileceği etkinlikler yayınladık. Öğretmenlerimiz için çevirim içi seminerler düzenledik. Bu çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Töre, eğitimleri birebir takip ederek her hafta düzenli olarak ilçelerden EBA kullanım raporları aldıklarını kaydetti.

Karşılaşılan sorunları çok hızlı bir şekilde çözdüklerine işaret eden Töre, "Her hafta Türkiye genelinde açıklanan EBA kullanım oranlarında bu hafta Türkiye sıralamasında Muğla ilk sırada yer aldı. Bu sonuçlar uzaktan eğitime Muğla'nın öğrencisi, öğretmeni ve velisiyle sahip çıktığını gösteriyor. Bu bizler için çok sevindirici bir durum." diye konuştu.

Töre, bu sonuçtan dolayı öğretmen, öğrenci ve velilere özverili çalışmaları ve gayretleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA