MUĞLA Dünyaca ünlü koydaki kaçak yapı yerle bir edildi
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MUĞLA Dünyaca ünlü koydaki kaçak yapı yerle bir edildi

Dünyaca ünlü koydaki kaçak yapı yerle bir edildiMUĞLA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yapı kontrol belgesi iptal edildikten sonra Milas Belediyesi tarafından mühürlenen dünyaca ünlü Molla İbrahim Koyu'ndaki kaçak bina yıkıldı.

04.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:43

Dünyaca ünlü koydaki kaçak yapı yerle bir edildi

MUĞLA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yapı kontrol belgesi iptal edildikten sonra Milas Belediyesi tarafından mühürlenen dünyaca ünlü Molla İbrahim Koyu'ndaki kaçak bina yıkıldı. Milas'ın Mazı Mahallesi'nde 2019 yılında kaçak olarak yapıldığı tespit edildikten sonra Milas Belediyesi tarafından mühürlenen yapının sahibi F.E'nin Milas Belediyesi'ne sunduğu yapı kayıt belgesi Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Belgenin iptali üzerine F. E. adli makamlara başvurdu. Dava sürecinin sonunda yıkılmasına karar verilen kaçak yapı 4 Haziran günü Milas Belediyesi tarafından yıkıldı.

İmara aykırı olduğu tespit edilen yapılara yönelik denetimlerini sıklaştıran Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, planlı bir yapılaşma için çalışmalarını sürdürüyor. Kaçak yapılaşmaya göz yummayan ekipler, tespit ettikleri kaçak yapıları mühürleyip gerekli işlemleri başlatıyor. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapı kayıt belgeleri iptal edilen birçok binanın yıkımını gerçekleştiren Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü şimdi de uzun süredir basının gündeminde yer alan Muğla'nın Milas ilçesi bulunan Mazı Mahallesi Molla İbrahim Koyu'ndaki beton yapılaşmanın yıkım işlemini gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerde bölgeye gelen ekipler iş makineleri ile kaçak yapıyı tamamen yıktı. Kaçak ve imara aykırı yapılaşma ile mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Kentimizin imar planları dahilinde ve belirli bir düzen içerisinde gelişim gösterebilmesi için kaçak yapılaşma ile sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze bağlı Yapı Kontrol Birimi ekiplerimiz saha denetimleri ile kaçak yapılaşmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

MUĞLA Dünyaca ünlü koydaki kaçak yapı yerle bir edildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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