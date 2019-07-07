MUĞLA Dünyaca ünlü koyda sintine boşaltılması şok yaşattı

Dünyaca ünlü koyda sintine boşaltılması şok yaşattı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki dünyaca ünlü Ekincik Koyu'nda öğle saatlerinde bir tekneden sintine bırakıldı. Aniden kıyıya vuran sintine, yerli ve yabancı turistleri şaşkına çevirdi.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Köyceğiz'in Ekincik Koyu'nda yaşandı. Tatilciler, temizliğinden dolayı tercih ettikleri Ekincik'te yüzerken denizin yüzeyinde aniden kirlilik tabakası oluştu. Kirliliği görünce şaşkına dönen yerli ve yabancı turistler, çocuklarını da alarak hemen karaya çıktı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Yakınlardan geçen bir tekneden bırakıldığı ileri sürülen sintineden dolayı denizdekiler büyük panik yaşadı ve sahile çıktı.

Köyceğizli olduğunu ve yıllardır Ekincik'te denize girdiğini belirten Fatoş Alkaya, ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştığını söyledi ve 'Şoktayım' dedi.

Alkaya, "Temiz olduğundan dolayı her zaman denize girmek için Ekincik Koyu'na geliriz. Yüzerken aniden deniz yüzeyinde kirlilik tabakası oluştu. Sintine olduğunu anlayınca herkes gibi çocuğumu alarak hızlıca sahile çıktım. Herkes büyük bir şok yaşadı. Kıyıya yakın geçen ya da demirli bulunan yatlardan boşaltıldığını sanıyorum. Sahil Güvenlik'i aradım, ihbarda bulundum. Hangi tekneden boşaltıldıysa bulunup cezalandırılmasını istiyoruz. İnsanların bu kadar duyarsız olmasını anlayamıyorum" diye konuştu.

Denizdeki kirlilik tabakası yaklaşık yarım saat yüzeyde kaldı, daha sonra dalganın etkisiyle dağıldı. Kirliliğin dağılmasına rağmen birçok kişi denize girmekten vazgeçti.

Kaynak: DHA