MUĞLA 'DOĞANIN KOMANDOLARI' MARMARİS'TE BİR GÜNDE 6 TON ÇÖP TOPLADI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 8'i tırmanış ve iniş eğitimi almış toplam 23 belediye personeli çöplüğe dönen karayolları kenarı, seyir tepeleri çevresi ile uçurumlardan bir günde yaklaşık 6 ton atık topladı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinde tırmanış ile iniş eğitimi almış, kendilerine 'Doğanın komandoları' adını veren 8 gönüllü ve 15 personel karayolları kenarları, seyir tepesi ile 30 metrelik uçurumda çevre temizliği yaptı. 8 kişilik ekip, bellerine bağladıkları halatla indikleri uçurum ya da dağ eteklerinden çoğunluğu plastik ve cam şişe, teneke, ev mutfak ve banyo malzemeleri, bebek bezleri, kağıt mendil, iç çamaşırları gibi atıkları topladı. 40 metrelik uçuruma atılmış koltuk takımı vinç yardımıyla çıkarıldı. 15 kişilik diğer temizlik ekipleri ise Marmaris- Muğla Karayolu Radar Mevkisi ve Marmaris-Datça Karayolu Armutalan Seyir Tepesi çevresindeki 8 kilometrelik alanda çöp topladı. Atılacak bir izmarit sonucu çıkabilecek yangına karşı karayolu kenarındaki kurumuş otlar çim biçme makinesiyle temizlendi. Ekipler tarafından bir günde toplanan yaklaşık 6 ton çöp imha edilmek ve ayrıştırılmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Atık Tesisi'ne götürüldü. Marmaris manzaralı 4 seyir tepesindeki parçalanmış, uçuruma atılmış ve zarar verilmiş çöp konteynerleri ile geri dönüşüm kutuları yenileri ile değiştirildi.

'DOĞAYA SAYGI GÖSTERİN'

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift,

Vatandaşlar, çevrelerinde çöp konteyneri ve geri dönüşüm kutuları olmasına rağmen her şeyini doğaya atıyorlar. Çevreyi temizlemekten gocunmayız.

Aksine çevremizi korumak gibi asli görevimizi yapmaktan gurur duyuyoruz. Ormanlarımız ve sahillerimiz duyarsız insanların attıkları çöpler nedeniyle büyük tehlike altında. Bizlerin yaptığı periyodik temizlikler bir nebze olsun faydalı oluyor. Doğa katliamının önüne geçmek için herkesin duyarlı olması gerekiyor. Özelikle yaban hayatı ciddi tehlikede. Bizlerin görmediği alanlara atılan cam şişelerin kırıkları, petler, mendiller ve bebek bezleri yabani hayvanlara büyük zarar veriyor. Temizlik, kirletmemekle başlar. Lütfen herkesin doğaya saygı ve sevgi duymasını rica ediyorum dedi.

Kaynak: DHA