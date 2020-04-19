MUĞLA Dezenfekte işlemleri sokağa çıkma yasağında da sürüyor Dezenfekte işlemleri sokağa çıkma yasağında da sürüyorMUĞLA Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağında da dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Dezenfekte işlemleri sokağa çıkma yasağında da sürüyor

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağında da dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçe genelinde vatandaş sağlığını koruma amacıyla cadde ve sokaklarda gerçekleştirdikleri dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sokağa çıkma yasağı ilan edilen iki gün boyunca sürdürdü. Çalışmalar sırasında cadde ve sokakların detaylı olarak yıkandı, bina girişleri ve parklar en ince ayrıntılarına kadar dezenfekte edildi.

Kaynak: DHA