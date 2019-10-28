Muğla dere yatağına uçan öğrenci servisinin kadın şoförü yaşamını yitirdi

28.10.2019 17:35

Dere yatağına uçan öğrenci servisinin kadın şoförü yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, rampa çıkarken 20 metre yükseklikten içinde su bulunmayan dere yatağına uçan servis minibüsünün kadın şoförü 47 yaşındaki Gülser Gezer yaşamını yitirdi.

Marmaris'te bugün saat 13.30 sıralarında, Değirmenyanı mevkisine öğrenci almaya giden evli, bir erkek çocuk annesi Gülser Gezer, kullandığı 48 S 1750 plakalı servis minibüsünün direksiyon hakimiyetini, Marmaris- Datça Karayolu'nun 4'üncü kilometresindeki Armutalan Seyirtepesi mevkisinde, rampa çıkarken kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki demir bariyerlere çarpıp, 20 metre yükseklikten içinde su bulunmayan dere yatağına uçtu. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen trafik polisleri yolun bir şeridini trafiğe kapatarak kontrollü olarak geçişi sağladı. İtfaiye ekipleri, ezilen minibüsü hidrolik makas yardımıyla kesip, kadın şoför Gülser Gezer'in cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Gezer'in cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Minibüs, vinç yardımıyla dere yatağından çıkartılıp, otoparka götürüldü. Görgü tanıklarından İcabi Demir, Karşı yönden geliyordum. Bir anda servis minibüsünün şoförü direksiyon kırıp, dere yatağına uçtu. Süratli değildi, fren izi bile yok. Zaten rampa yukarı tırmanışta idi. Hızı 30 neredeyse kilometre bile değildi dedi.

Polis, yakınlarından kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Gülser Gezer'in yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA