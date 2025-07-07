Muğla deprem mi oldu? 7 Temmuz Pazartesi Muğla deprem şiddeti kaç?

Muğla deprem mi oldu? 7 Temmuz Pazartesi Muğla deprem şiddeti kaç?
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7 Temmuz Perşembe akşamı Akdeniz Denizi açıklarında meydana geldi ve özellikle Muğla'da net şekilde hissedildi. Vatandaşlar, "Muğla deprem mi oldu?" ve " 7 Temmuz deprem ne zaman gerçekleşti?" sorularının yanıtını merak etmeye başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, sarsıntının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Peki, Muğla deprem mi oldu? 7 Temmuz Pazartesi Muğla deprem şiddeti kaç?

AFAD'dan alınan bilgiye göre; Akdeniz'in Muğla Datça ilçesi açıklarında saat 20.46'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.37 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Muğla deprem mi oldu? 7 Temmuz Pazartesi Muğla deprem şiddeti kaç?

MUĞLA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın verilerine göre, saat 09.22'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan alınan bilgiye göre; Akdeniz'in Muğla Datça ilçesi açıklarında saat 20.46'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depreme ilişkin verilere yer verdi.

Buna göre, saat 09.22'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kayıt altına alındı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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