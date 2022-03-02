Muğla-Denizli kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla-Denizli kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

AA, Durmuş Genç - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla-Denizli kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Muğla-Denizli kara yolunda yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

DENİZLİ (AA) - Muğla- Denizli kara yolunda yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Muğla'yı Denizli'ye bağlayan kara yolunda kar yağışı etkisini artırdı.

Kar yağışının devam etmesi üzerine Muğla çıkışında Gölcük mevkisinde bekleyen trafik ekipleri, buradan Denizli'ye araçların geçişine izin vermiyor. Gazeller Mahallesi'nden de jandarma ekipleri Muğla istikametine araç göndermiyor.

AFAD ve Kızılay ekipleri ise bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışma başlattı.

Kızılay ekipleri yolda kalan sürücülere kumanya, su, çocuklara oyuncak ve meyve suyu dağıttı.

AFAD ekipleri yolda kalan sürücülerin zincir takmasına yardım etti. Karayolları ekipleri kara yolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Denizli, Tragger, Muğla, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title