MUĞLA Denizli'deki kazada ölen üniversiteli iki genç memleketlerinde toprağa verildi (MUĞLA VE MANİSA)

DENİZLİ'nin çivril ilçesinde, arkadaşları ile gezintiye çıktıkları otomobilin bir TIR'a çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencilerinden Ebru Durak (21) Muğla'nın Dalaman ilçesi, Halit Atabay (21) ise Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. 31 Mayıs'ta mezuniyet töreni olan her iki gencin de cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2'nci sınıf öğrencileri Ebru Durak (21) ve Halit Atabay aynı üniversiteden 3 arkadaşları ile birlikte dün (perşembe) otomobil kiralayıp, gezintiye çıktı. 5 arkadaştan Fırat Çelebi'nin (22) kullandığı 20 AAH 848 plakalı otomobil, Çivril'den Denizli yönüne giderken, karşıdan gelen Mustafa Boran yönetimindeki 64 DU 190 plakalı tırla çarpıştı ve takla attı. Kazada öğrencilerden Ebru Durak olay yerinde yaşamını yitirirken, Berna Yılmaz (22), Ömer Beder (23), Halit Atabay ve Fırat Çelebi (22) ile tır şoförü Mustafa Boran ve yanındaki Durmuş Albezirgan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Halit Atabay Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Atabay, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

EVLERİNİN ÖNÜNDEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada yaşamını yitiren öğrencilerden Ebru Durak'ın yakınları tarafından alınan cenazesi ailesinin yaşadığı Muğla'nın Ortaca ilçesi, Halit Atabay'ın cenazesi ise memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Hacıaliler Mahallesi'ne götürüldü. Durak'ın cenazesi ilk olarak Ortaca, Terzialiler Mahallesi, Soğuksu Caddesi'ndeki baba ocağı önüne getirildi. Evinin önünde düzenlenen cenaze törenine Durak'ın babası Hüsamettin Durak, annesi Emine Durak, kız kardeşleri Ceren Durak ve Cemre Durak, yakınları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteden arkadaşları ve komşuları katıldı.

MEZUNİYET TÖRENİNİ GÖREMEDİ

Anne Durak, kızının geçen 21 Mayıs'ta Ortaca'ya gelip, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde halıları süpürüp, camları silip, perdeleri yıkayarak kendisine yardım ettiğini ve 31 Mayıs'taki mezuniyet töreni nedeniyle çok heyecanlı olduğunu söylediğini anlatması, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kılınan namazın ardından Durak'ın helallik alınan cenazesi, Dalaman ilçesinin Atakent Mahallesi'ndeki Eskiyurt Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Aynı kazada yaşamını yitiren Halit Atabay (21) içinde memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Hacıaliler Mahallesi'nde toprağa verildi. Atabay için Hacıaliler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Atabay'ın babası Mehmet Atabay (59), ağabeyi İbrahim Atabay (24), ablası Nuray Aslan, diğer yakınları ve köylüler katıldı. Anne Dilek Atabay ise sağlık sorunları nedeniyle cenaze törenine getirilmedi. Cenazede abla Nuray Aslan, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Cenazede Mehmet Atabay, diğer oğlu İbrahim Atabay ile taziyeleri kabul etti. Gözü yaşlı baba Mehmet Atabay, kazayı gece haber aldıklarını belirterek, "Bize durumlarının iyi olduğu söylenmişti. Olay yerine gittiğimiz ac gerçeği öğrendik. Acımız büyük" dedi. Kılınan namazın ardından hayatının baharında yaşama gözlerini yuman Atabay'ın cenazesi Hacıaliler Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Kaynak: DHA