Muğla denizde fenalaşan belçikalı turist yaşamını yitirdi

06.09.2019 12:23

Denizde fenalaşan Belçikalı turist yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, günübirlik tekne turunda girdiği denizde aniden fenalaşan Belçikalı turist 55 yaşındaki Eddy Henri Avandecaetsbeek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bodrum'a eşiyle tatile gelen 3 çocuk babası, Belçikalı turist Eddy Henri Avandecaetsbeek, geçen 4 Eylül'de eşiyle günübirlik tekne turuna çıktı. Tekne Poyraz Koyu'nda mola verdi. Burada denize giren Eddy Henri Avandecaetsbeek, aniden fenalaştı. Avandecaetsbeek'in suda yüzükoyun hareketsiz şekilde kaldığını farkeden teknedekiler karaya çıkartıp, suni solunum ve kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulundu. bir yandan da durum Sahil Güvenliğe bildirilip, yardım istendi. Deniz ambulansı ile koydan alınan Avandecaetsbeek Bodrum'a getirildi. Burada nakledildiği Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Avandecaetsbeek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Belçikalı turistin, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA